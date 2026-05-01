Вы посетите Боровск, Калугу и Тулу, насладитесь живописными пейзажами, уникальными архитектурными памятниками и вкусной местной кухней.
И, конечно, окунетесь в праздничную новогоднюю атмосферу, которая создаст волшебное настроение и подарит вам незабываемые впечатления.
Программа тура по дням
Боровск - Калуга
02:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Боровск (~140 км, 2,5 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь (прогулка по территории самостоятельно), расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!
Театрализованная программа «Тайник купца Ивана Кипреева».
Гостей ждет дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чайного купажа.
При помощи необычных боровских сладостей мастера чайного дела покажут, как превратить повседневный напиток в гастрономическое приключение. «Тайник» находится в особняке 18 века, прозванном местными жителями домом Наполеона.
Обед в кафе города.
Переезд в Калугу.
Размещение в отеле «Амбассадор» 4*, г. Калуга (Резервные отели: «Калуга 21 век» или аналог по решению туроператора) – 2 ночи.
Подготовка к празднованию Нового года 2027!
Дополнительно (по желанию): новогодний банкет в ресторане «Большой зал Амбассадор Холла» гостиницы «Амбассадор».
Калуга
С Новым годом!
Поздний завтрак в ресторане отеля.
11:00 Обзорная экскурсия по Калуге — одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Вы увидите:
- ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос;
- присутственные места и Калужский драматический театр;
- Каменный мост и Гостиные ряды;
- смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха;
- Троицкий Кафедральный собор.
После экскурсии свободное время в городе.
Дополнительно (по желанию): Театрализованная программа «Ай-да Тесто» в музее «Калужское тесто».
Здесь вам увлекательно расскажут невероятные истории и факты, интригующие загадки и городские легенды, что позволит почувствовать особый колорит, истинный дух и характер Калуги. Здесь вы узнаете историю знаменитого русского десерта – «Калужское тесто».
Гастрономический спектакль о легенде происхождения старинного лакомства «Калужское тесто». Вы узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и, конечно, попробуете историю на вкус.
«Обед с историей» в купеческом трактире 19 века.
Во время обеда вы узнаете много интересного от хозяина заведения о блюдах русской кухни и традициях русского застолья.
Примерное меню:
- салат «Деревенский» (картофель, морковка, квашеная капуста, соленые огурчики и грибы, зеленый лук, заправка);
- щи суточные (настоящие русские щи из томленой квашеной капусты с говядиной, как из бабушкиной печки);
- «Царская трапеза» (блюдо, которое непременно надо попробовать – сочетание гречневой каши с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью);
- яблочный узвар (компот);
- десерт из калужского теста.
Перечень блюд носит ознакомительный характер и может меняться по решению туроператора.
После программы возвращение в гостиницу.
Тула
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Тулу (~140 км, 2,5 часа).
Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.
Прогуляетесь по Кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России.
В ходе экскурсии вы увидите основные памятники Тулы: С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник Прянику, Н. Демидову; прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и мн. др.
Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».
Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в Музее «Гармони деда Филимона».
Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.
Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.
В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.
Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!
Обед в кафе города.
Отправление домой.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице. Основная гостиница «Амбассадор» 4*, г. Калуга (резервные отели: «Калуга 21 век» или аналог по решению туроператора).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 26900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Апарт-отель «Амбассадор Калуга»
Гостиница «Амбассадор» 4* находится в Калуге по адресу ул. Автомобильная, д. 6. Удобное расположение на карте города позволяет добраться до центра за 15 минут, а до аэропорта за 3 минуты. Выгодная локация, комфорт, собственный ресторан и квалифицированный персонал привлекают туристов и деловых гостей Калуги.
Высокий класс номеров предусматривает полную оснащенность. Здесь есть мягкий диван, рабочая зона, телевизор. В ванной комнате: фен, набор полотенец, предметы гигиены. Уборка производится регулярно.
Ежедневно в ресторане «Посол» для гостей сервируется по-домашнему вкусный завтрак. Кроме того, на территории гостиницы есть английский бар «Тайм-аут» и лобби-бар «Комплимент».
Расстояние до аэропорта 2 км, а до железнодорожного вокзала — 6 км.
Историческая гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле. Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. Доступен Wi-Fi.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати/одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Дополнительные услуги: выбор места в автобусе - от 1200 руб. /чел. театрализованная программа "Ай-да Тесто"+ "Обед с историей" - от 1500 руб. /чел
- Новогодний банкет - стоимость уточняется
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что ещё важно знать?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.