Ай-да Калуга! Ай-да Новый год

Приглашаем вас в увлекательное новогоднее путешествие по Калужской и Тульской области! Этот тур — идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой регионов.

Вы посетите Боровск, Калугу и Тулу, насладитесь живописными пейзажами, уникальными архитектурными памятниками и вкусной местной кухней.

И, конечно, окунетесь в праздничную новогоднюю атмосферу, которая создаст волшебное настроение и подарит вам незабываемые впечатления.
Программа тура по дням

1 день

Боровск - Калуга

02:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Боровск (~140 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь (прогулка по территории самостоятельно), расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Театрализованная программа «Тайник купца Ивана Кипреева».

Гостей ждет дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чайного купажа.

При помощи необычных боровских сладостей мастера чайного дела покажут, как превратить повседневный напиток в гастрономическое приключение. «Тайник» находится в особняке 18 века, прозванном местными жителями домом Наполеона.

Обед в кафе города.

Переезд в Калугу.

Размещение в отеле «Амбассадор» 4*, г. Калуга (Резервные отели: «Калуга 21 век» или аналог по решению туроператора) – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2027!

Дополнительно (по желанию): новогодний банкет в ресторане «Большой зал Амбассадор Холла» гостиницы «Амбассадор».

2 день

Калуга

С Новым годом!

Поздний завтрак в ресторане отеля.

11:00 Обзорная экскурсия по Калуге — одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы увидите:

  • ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос;
  • присутственные места и Калужский драматический театр;
  • Каменный мост и Гостиные ряды;
  • смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха;
  • Троицкий Кафедральный собор.

После экскурсии свободное время в городе.

Дополнительно (по желанию): Театрализованная программа «Ай-да Тесто» в музее «Калужское тесто».

Здесь вам увлекательно расскажут невероятные истории и факты, интригующие загадки и городские легенды, что позволит почувствовать особый колорит, истинный дух и характер Калуги. Здесь вы узнаете историю знаменитого русского десерта – «Калужское тесто».

Гастрономический спектакль о легенде происхождения старинного лакомства «Калужское тесто». Вы узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и, конечно, попробуете историю на вкус.

«Обед с историей» в купеческом трактире 19 века.

Во время обеда вы узнаете много интересного от хозяина заведения о блюдах русской кухни и традициях русского застолья.

Примерное меню:

  • салат «Деревенский» (картофель, морковка, квашеная капуста, соленые огурчики и грибы, зеленый лук, заправка);
  • щи суточные (настоящие русские щи из томленой квашеной капусты с говядиной, как из бабушкиной печки);
  • «Царская трапеза» (блюдо, которое непременно надо попробовать – сочетание гречневой каши с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью);
  • яблочный узвар (компот);
  • десерт из калужского теста.

Перечень блюд носит ознакомительный характер и может меняться по решению туроператора.

После программы возвращение в гостиницу.

3 день

Тула

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Тулу (~140 км, 2,5 часа).

Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.

Прогуляетесь по Кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России.

В ходе экскурсии вы увидите основные памятники Тулы: С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник Прянику, Н. Демидову; прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и мн. др.

Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».

Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в Музее «Гармони деда Филимона».

Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.

Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.

В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.

Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!

Обед в кафе города.

Отправление домой.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице. Основная гостиница «Амбассадор» 4*, г. Калуга (резервные отели: «Калуга 21 век» или аналог по решению туроператора).

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 26900 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 800 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Апарт-отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Гостиница «Амбассадор» 4* находится в Калуге по адресу ул. Автомобильная, д. 6. Удобное расположение на карте города позволяет добраться до центра за 15 минут, а до аэропорта за 3 минуты. Выгодная локация, комфорт, собственный ресторан и квалифицированный персонал привлекают туристов и деловых гостей Калуги.

Высокий класс номеров предусматривает полную оснащенность. Здесь есть мягкий диван, рабочая зона, телевизор. В ванной комнате: фен, набор полотенец, предметы гигиены. Уборка производится регулярно.

Ежедневно в ресторане «Посол» для гостей сервируется по-домашнему вкусный завтрак. Кроме того, на территории гостиницы есть английский бар «Тайм-аут» и лобби-бар «Комплимент».

Расстояние до аэропорта 2 км, а до железнодорожного вокзала — 6 км.

Историческая гостиница «Калуга»

2 ночи

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле. Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. Доступен Wi-Fi.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати/одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Дополнительные услуги:
  • Выбор места в автобусе - от 1200 руб. /чел
  • Театрализованная программа "Ай-да Тесто"+ "Обед с историей" - от 1500 руб. /чел
  • Новогодний банкет - стоимость уточняется
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что ещё важно знать?
  1. Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
  2. Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  4. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
  5. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  6. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  7. Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

