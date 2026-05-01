1 день

Боровск - Калуга

02:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Боровск (~140 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь (прогулка по территории самостоятельно), расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Театрализованная программа «Тайник купца Ивана Кипреева».

Гостей ждет дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чайного купажа.

При помощи необычных боровских сладостей мастера чайного дела покажут, как превратить повседневный напиток в гастрономическое приключение. «Тайник» находится в особняке 18 века, прозванном местными жителями домом Наполеона.

Обед в кафе города.

Переезд в Калугу.

Размещение в отеле «Амбассадор» 4*, г. Калуга (Резервные отели: «Калуга 21 век» или аналог по решению туроператора) – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2027!

Дополнительно (по желанию): новогодний банкет в ресторане «Большой зал Амбассадор Холла» гостиницы «Амбассадор».

