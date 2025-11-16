Первый день начнётся со знакомства с Калугой — живым и многогранным городом, в котором сочетаются старина и современность. Мы прогуляемся по набережной Яченского водохранилища и по живописной набережной Оки, посетим старинные исторические парки, а также заглянем в центр, где сохранилось множество архитектурных памятников. Пройдём по уютным пешеходным улочкам Старого города, заглянем в храмы и соборы 18-19 веков. Я расскажу о выдающихся людях, чьи судьбы были связаны с Калугой, и о тонкостях зодчества того времени — об архитекторах и их заказчиках, о стиле и культурной среде, в которой рождались эти здания.

Во второй половине дня посетим ключевые музеи Калуги: Музей истории космонавтики, Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского и Музей купеческого быта «Дом Торубаевых». Это погружение в разные пласты истории города — от научного прорыва до уклада повседневной жизни купеческой Калуги.