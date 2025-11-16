Вы отправитесь в Калугу — город, где старинные особняки соседствуют с величественными соборами, а музей
Описание экскурсии
Организационные детали
Необходимы удобная одежда и обувь, подходящая для продолжительных прогулок.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Honda Stepwgn с климат-контролем и индивидуальными сиденьями.
Возраст участников. 6-70.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает ежедневные пешеходные прогулки по городским улицам, природным ландшафтам и территории монастырей. Хорошая физическая форма приветствуется, специальная подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Калуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского
Первый день начнётся со знакомства с Калугой — живым и многогранным городом, в котором сочетаются старина и современность. Мы прогуляемся по набережной Яченского водохранилища и по живописной набережной Оки, посетим старинные исторические парки, а также заглянем в центр, где сохранилось множество архитектурных памятников. Пройдём по уютным пешеходным улочкам Старого города, заглянем в храмы и соборы 18-19 веков. Я расскажу о выдающихся людях, чьи судьбы были связаны с Калугой, и о тонкостях зодчества того времени — об архитекторах и их заказчиках, о стиле и культурной среде, в которой рождались эти здания.
Во второй половине дня посетим ключевые музеи Калуги: Музей истории космонавтики, Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского и Музей купеческого быта «Дом Торубаевых». Это погружение в разные пласты истории города — от научного прорыва до уклада повседневной жизни купеческой Калуги.
Мещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадеб
Сегодня мы отправимся в Мещовск — старинный город на берегу реки Туреи. Впереди — неспешная прогулка по мощёным улочкам, отдых в усадебном парке и каскады прудов, отражающие вековые деревья. При хорошей погоде у нас будет возможность искупаться на оборудованных пляжах с пирсами и мостиками.
Мы заглянем в Музей трёх цариц — уникальное место, посвящённое первым российским венценосным женщинам, родившимся именно здесь, на древней мещовской земле, задолго до того, как в России появилась традиция царских браков с иноземными принцессами. Пройдём по Рождественскому городищу и посетим Свято-Георгиевский монастырь.
Затем нас ждут сёла Серебряно и Шалово, родина Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Красивые природные ландшафты, озёра и леса, тишина и просторы которых словно специально созданы для вдохновения и спокойствия. Завершит день посещение женского Свято-Успенского монастыря.
Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»
Этот день посвящён ключевым духовным и историческим местам, связанным с событиями Великого стояния на реке Угре 1480 года. Мы отправимся в небольшое путешествие по 3 обителям: Спасо-Преображенскому Воротынскому монастырю, Свято-Тихоновой пустыни и Владимирскому скиту.
Начнём с села Спас, где расположен древний женский Воротынский монастырь, первое упоминание о котором датируется 1511 годом. Здесь сохранилась редкая шатровая архитектура 15-16 веков, а некрополь обители хранит в себе истории нескольких поколений. Мы поговорим о князьях Воротынских и о драматических событиях Великого стояния на Угре, ставшего символом освобождения Руси от ордынского ига. В монастырской чайной нас угостят домашним мороженым, пирожными и кофе, приготовленными сёстрами.
Затем посетим Свято-Тихонову пустынь — мужской монастырь с величественной архитектурой в нововизантийском стиле и богатой духовной историей. Здесь покоятся мощи преподобного Тихона Калужского, одного из самых почитаемых русских святых.
Завершим день в селе Дворцы, где находится Музей-диорама «Великое стояние на Угре» и Владимирский скит.
Что включено
- Трансфер из/до Калуги
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Калуги из вашего города и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи и монастыри
- Доплата за 1-местное размещение - 3900 ₽