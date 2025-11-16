Мои заказы

Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры

Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Это путешествие откроет перед вами мир русской провинции, где история оживает в каждом переулке и пейзаже.

Вы отправитесь в Калугу — город, где старинные особняки соседствуют с величественными соборами, а музей
Циолковского напоминает о дерзновенных мечтах человечества.

В Мещовске вас ждут мощёные улочки, каскады прудов, усадебные аллеи и Музей трёх цариц, хранящий память о первых русских венценосных женщинах.

Поездка к берегам Угры станет настоящим погружением в события 15 века: вы посетите древние монастыри и узнаете о Великом стоянии, переломившем ход отечественной истории.

Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры

Описание экскурсии

Организационные детали

Необходимы удобная одежда и обувь, подходящая для продолжительных прогулок.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Honda Stepwgn с климат-контролем и индивидуальными сиденьями.

Возраст участников. 6-70.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур включает ежедневные пешеходные прогулки по городским улицам, природным ландшафтам и территории монастырей. Хорошая физическая форма приветствуется, специальная подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Калуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского

Первый день начнётся со знакомства с Калугой — живым и многогранным городом, в котором сочетаются старина и современность. Мы прогуляемся по набережной Яченского водохранилища и по живописной набережной Оки, посетим старинные исторические парки, а также заглянем в центр, где сохранилось множество архитектурных памятников. Пройдём по уютным пешеходным улочкам Старого города, заглянем в храмы и соборы 18-19 веков. Я расскажу о выдающихся людях, чьи судьбы были связаны с Калугой, и о тонкостях зодчества того времени — об архитекторах и их заказчиках, о стиле и культурной среде, в которой рождались эти здания.

Во второй половине дня посетим ключевые музеи Калуги: Музей истории космонавтики, Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского и Музей купеческого быта «Дом Торубаевых». Это погружение в разные пласты истории города — от научного прорыва до уклада повседневной жизни купеческой Калуги.

Калуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. ЦиолковскогоКалуга: набережная оки, Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского
2 день

Мещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадеб

Сегодня мы отправимся в Мещовск — старинный город на берегу реки Туреи. Впереди — неспешная прогулка по мощёным улочкам, отдых в усадебном парке и каскады прудов, отражающие вековые деревья. При хорошей погоде у нас будет возможность искупаться на оборудованных пляжах с пирсами и мостиками.

Мы заглянем в Музей трёх цариц — уникальное место, посвящённое первым российским венценосным женщинам, родившимся именно здесь, на древней мещовской земле, задолго до того, как в России появилась традиция царских браков с иноземными принцессами. Пройдём по Рождественскому городищу и посетим Свято-Георгиевский монастырь.

Затем нас ждут сёла Серебряно и Шалово, родина Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Красивые природные ландшафты, озёра и леса, тишина и просторы которых словно специально созданы для вдохновения и спокойствия. Завершит день посещение женского Свято-Успенского монастыря.

Мещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадебМещовск и Серебряно: прогулки среди рек и усадеб
3 день

Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»

Этот день посвящён ключевым духовным и историческим местам, связанным с событиями Великого стояния на реке Угре 1480 года. Мы отправимся в небольшое путешествие по 3 обителям: Спасо-Преображенскому Воротынскому монастырю, Свято-Тихоновой пустыни и Владимирскому скиту.

Начнём с села Спас, где расположен древний женский Воротынский монастырь, первое упоминание о котором датируется 1511 годом. Здесь сохранилась редкая шатровая архитектура 15-16 веков, а некрополь обители хранит в себе истории нескольких поколений. Мы поговорим о князьях Воротынских и о драматических событиях Великого стояния на Угре, ставшего символом освобождения Руси от ордынского ига. В монастырской чайной нас угостят домашним мороженым, пирожными и кофе, приготовленными сёстрами.

Затем посетим Свято-Тихонову пустынь — мужской монастырь с величественной архитектурой в нововизантийском стиле и богатой духовной историей. Здесь покоятся мощи преподобного Тихона Калужского, одного из самых почитаемых русских святых.

Завершим день в селе Дворцы, где находится Музей-диорама «Великое стояние на Угре» и Владимирский скит.

Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»Монастыри Угры и Музей-диорама «Великое стояние на Угре»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Калуги
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Калуги из вашего города и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и монастыри
  • Доплата за 1-местное размещение - 3900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Калуга, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 399 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

