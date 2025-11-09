На Масленицу в Калужскую область с комфортом: гулянья в «Этномире», Боровск и Калуга
Поводить хороводы, отведать блинов, побывать на форелевой ферме и в пряничном заведении
Проведём праздничные выходные в Калужской области — в программе экскурсии по Боровску, Калуге и Масленица в парке-музее «Этномир».
Вы увидите фрески «боровского Бэнкси», побываете в Свято-Пафнутьевом монастыре, музейном комплексе «Полотняный завод» читать дальше
и усадебном доме Гончаровых.
В старинном Доме фабрикантов Полежаевых устроим фотосессию, а ещё посетим мастер-класс «Домашняя Масленица», поводим хороводы и насладимся горячими блинчиками. Остановимся в отеле 4*, где в стоимость проживания входит неограниченное посещение сауны и хаммама.
Питание. В стоимость включены 1 завтрак и 2 обеда. Ужин оплачивается дополнительно.
Транспорт. Автобус туристического класса. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
1 день
Боровск и Масленица в парке-музее «Этномир»
Утром выезжаем из Москвы в Калужскую область. Первая остановка — Боровск. Увидим известные фрески «боровского Бэнкси», посетим Свято-Пафнутьев монастырь, а в старинном Доме фабрикантов Полежаевых устроим фотосессию.
Затем отправимся в этнографический парк-музей «Этномир». Здесь вас ждёт мастер-класс «Домашняя Масленица», хороводы и горячие блинчики.
Вечером разместимся в отеле. У вас будет время расслабиться в сауне и хаммаме и потренироваться в зале.
2 день
Калуга, форелевая ферма, комплекс «Полотняный завод» и усадебным дом
Сегодня исследуем Калугу: найдём бронзовые фигурки космонавтов и рассмотрим достопримечательности города. Заедем в пряничное заведение, где желающие смогут приобрести калужское тесто и другие вкусные подарки.
Затем посетим форелевую ферму, чтобы посмотреть, как выращивают рыбу. Также здесь нас ждёт дегустация. Далее отправимся в музейный комплекс «Полотняный завод» и погуляем по усадебному дому Гончаровых.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и 2 обеда
Все переезды по программе, включая трансфер из/в Москву
Скоростная магистраль
Услуги отеля, включённые в стоимость проживания (неограниченное посещение сауны, хаммама и тренажёрного зала)
Услуги гида-сопровождающего
Посещение всех объектов по программе, входные билеты
Фотосессия в Доме фабрикантов Полежаевых
Мастер-класс
Дегустация на форелевой ферме
Радиогид (одноразовые наушники)
Что не входит в цену
Ужин - около 850 ₽
Доплата за 1-местное размещение - 2920 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 9:15
Завершение: Москва, вечером, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Калуге
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.