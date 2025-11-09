Проведём праздничные выходные в Калужской области — в программе экскурсии по Боровску, Калуге и Масленица в парке-музее «Этномир».Вы увидите фрески «боровского Бэнкси», побываете в Свято-Пафнутьевом монастыре, музейном комплексе «Полотняный завод»

и усадебном доме Гончаровых. В старинном Доме фабрикантов Полежаевых устроим фотосессию, а ещё посетим мастер-класс «Домашняя Масленица», поводим хороводы и насладимся горячими блинчиками. Остановимся в отеле 4*, где в стоимость проживания входит неограниченное посещение сауны и хаммама.

Описание тура

Организационные детали

