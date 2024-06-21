Экскурсии для студентов в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Калязине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Калязин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 200 за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    21 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Огромное спасибо Марии! Все очень четко организовано, много интересного материала. К сожалению подвела погода, но это повод приехать еще раз.
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень интересно и познавательно Спасибо!
  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе.
    Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближеОчень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближеОчень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
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    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
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    - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.

    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
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  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2024
Сейчас в Калязине в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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