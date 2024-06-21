1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина21 июня 2024Огромное спасибо Марии! Все очень четко организовано, много интересного материала. К сожалению подвела погода, но это повод приехать еще раз.
- ИИгорь17 июня 2024Очень интересно и познавательно Спасибо!
- ЕЕлена16 июня 2024Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе.
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2024
Сейчас в Калязине в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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