Читал отзывы, есть несколько кому экскурсия не понравилась, сомневался, но решил сходить. Квест понравился, экскурсовод Мария провела экскурсию интересно, рассказала читать дальше
много малоизвестных фактов. Музей мобильных тоже очень понравился, экскурсовод музея Наталья провела экскурсию тоже очень интересно, в музее два зала, много экспонатов из нашего прошлого. Кому квест не понравился, возможно очень искушенные и требовательные туристы, но нам всё зашло и было интересно! очень советую посетить экскурсию и музей! Спасибо организаторам!
Отличная квест-экскурсия, экскурсовод в увлекательной форме рассказала историю города, организатор выдал цветные карты и карандаши, ответы на вопросы сложились в читать дальше
слово, которое привело нас в Калязинский музей мобильных устройств, один зал котрого стилизован под салон связи Евросеть, а второй под советскую квартиру с различной техникой из нашего советского прошлого. Рекомендую экскурсию и музей!
Недавно прошел квест и остался в полном восторге! Организаторы продумали все до мелочей. Задания были действительно интересные и познавательные, а читать дальше
формат взаимодействия с городом позволил увидеть Калязин с совершенно новой стороны. Особенно впечатлила история затопления города и судьба колокольни. Музей мобильных устройств – отдельное чудо! Никогда бы не подумал, что увижу такое разнообразие ретро-техники. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Калязине и весело провести время! Идеально подходит для семей, компаний друзей и просто любознательных путешественников. Спасибо организаторам за отличный формат и насыщенную программу
Интересный Квест, увлекательно и тема интересная, приехали и разрядились в этом городке все мобильные телефоны, стали по карте искать то читать дальше
место, составили слово, какое не скажу:) сами потрудиться:) Мария гид от Бога, сочетание простоты и глубоких знаний истории интересная подача, нам понравилось, а музей Мобильных устройств, это бомба, много чего интересного увидите, а особенно воссозданая квартира СССР, время детства. Спасибо Вы классные!
Очень интересный крест. Нам выдали карты, карандаши и мы пошли по городу. Во время прогулки экскурсовод Мария рассказывала разные истории читать дальше
и задавала по ним вопросы, первая буква ответа и была клбчем, её записывали в клеточку на карте. После всех вопросов в конце пути на карте из букв получилось слово ключ, по которому мы вошли в музей мобильных телефонов. В музее была экскурсовод другая, Наталья, она рассказала про мобильные телефоны и другие вещи из прошлого. Мне очень понравилось, у меня никогда не было кнопочного телефона, оказалось их было очень много и они ьвли разные. В другом зале есть телевизор с приставкой денди, мы с папой в неё поиграли, необычно))) Мне понравилась экскурсия и музей, буду советовать друзьям.
Экскурсия оказалась незабываемым благодаря команде, создавшей этот уникальный квест. Отказавшись от стандартных туристических маршрутов, мы погрузились в захватывающее приключение, где читать дальше
каждый шаг был наполнен открытиями и новыми впечатлениями. Идея с разряженными телефонами оказалась гениальной отправной точкой, превратив банальную проблему в увлекательный поиск. Мария, наш гид, с первых минут покорила своим обаянием и эрудицией. Ее рассказы о городе были не просто набором исторических фактов, а живыми историями, оживлявшими улицы и здания. Поиск ключевых слов, спрятанных в рассказах экскурсоводов, добавил элемент интриги и азарта, заставляя внимательно слушать и анализировать информацию. Маршрут был тщательно продуман и охватывал самые интересные уголки города. Переходя от одной точки к другой, мы не только решали головоломки, но и открывали для себя новые грани этого прекрасного места. Кульминацией нашего приключения стал Музей мобильных устройств. Наталья, экскурсовод музея, с энтузиазмом провела нас по экспозиции, погрузив в атмосферу прошлого. Огромная коллекция мобильных телефонов различных эпох вызвала бурю эмоций и воспоминаний. Второй зал с воссозданной атмосферой советской квартиры и экспонатами из нашего советского детства вызвал слезы ностальгии. Я словно совершил путешествие во времени, вспомнив свои юность и детство, в сын увидел вещи, среди которых выросли его родители. Этот квест стал для нас не просто развлечением, а настоящим приключением, которое подарило массу положительных эмоций и новых знаний о городе. Благодарим Марию и Наталью за их профессионализм, энтузиазм и любовь к своему делу. Обязательно вернемся сюда снова!
В городе были первый раз, захотелось не просто экскурсии, а что-то активное. Квест интересный и необычный. По теме Квеста: - читать дальше
приехали и у нас разрядились телефоны и мы начали искать то место, где можно решить эту проблему. Было 8 точек, указанных в карте, которые нам сразу выдала Мария. Отмечены места, где выслушав экскурсовода, должны найти ключевое слово. Поэтому слову и находим, то место где решиться наша проблема. А проблема решается, когда прошли маршрут, от точки до другой точки Мария увлекательно рассказывала о городе. Окончательная точка маршрута Музей мобильных устройств. Там нас встретила Наталья, провела по двум залам музее и мы ушли прямо в эпоху СССР, большая коллекция разной мобильной техники, а так же мы вспомнили свою юность и детство родителей. Благодарим за прекрасное проведенное время, твердая 5 из 5
Хочется выразить восток от посещения квест экскурсии в Калязине. Наша компания 6 взрослых и 3 детей, много путешествуем и особенно читать дальше
любим заказать экскурсии в виде квеста,у нас большой опыт и нам есть с чем сравнить. Квест нам правела Мария,прекрасный рассказчик и знакок своего дела. В лёгкой и доступной форме донесла до нас программу квеста. Удачно было выбрано место встречи, это исторический центр с видом на колокольню и водную акваторию. Проведя вводный инструктаж квеста, раздали каждому участнику карты и карандашики,в карту мы заносили отгаданые буквы. Наша маршрут проходил по берегу реки Волга,затем по старинным улочкам закоулочкам,увидели стариные пушки XVII века,якоря той же эпохи узнали почему появилось выражения телефона "труба" весьма занятно, рассказали много загадок на смекалку, решали и складывали буквы в нужное слово. Не смотря на прохладную погоду,время пролетело не заметно, и мы оказались в поистине в уникальном музее Мобильных устройств. Это прекрасный музей не оставил равнодушным ни маленьких участников ни взрослых. Неперебой взрослые, прям как дети узнавали старые модели своих любимцев. Узнали что мобильной связью может быть даже обыкновенный шарик… Огромное количество необычных экспертов, два зала и интересная экскурсия по музею с интерактивом. Прекрасная организация и интересный квест,а карты квеста нам оставили на память, мы обязательно вернёмся в удвоенном составе!!!
Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала, читать дальше
была весьма пухлой. Сама гид была компетентна, внимательна, дружелюбна. Кроме исторических фактов рассказывала интересные "местные" истории. Про Музей мобильных устройств (кто сомневается) - лучше сходите! В составе этой экскурсии или отдельно. Деньги небольшие, а настроение вам создадут ностальгия (три витрины под крики" а такой у меня был … а этот у меня украли … а этот я утопила") и занимательные факты.