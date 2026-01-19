Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
«Из Калязина в компании гида мы отправляемся в городок Кашин, где и начинается это маленькое путешествие»
Завтра в 17:00
20 янв в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
«Мы встречаемся в Калязине и отправляемся в соседний Кашин на такси (25 мин»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Откройте для себя Кашин с его богатой историей и уникальными местами. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города»
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Кашин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Калязине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в январе 2026
Сейчас в Калязине в категории "Кашин" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2026 год по теме «Кашин», 10 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март