Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Откройте для себя Кашин с его богатой историей и уникальными местами. Увлекательное путешествие для всей семьи
Экскурсия в Кашин из Калязина предлагает путешествие в прошлое этого уездного города.
Посетители увидят величественный Воскресенский собор с его колокольней, которая возвышается на 75 метров.
Также вы сможете прогуляться по знаменитым «кашинским лавам» и посетить Музей каши, расположенный в старинном купеческом особняке. Эта экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой России
Лучшие месяцы для посещения Кашина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но прогулки могут быть ограничены из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский собор
Кашинские лавы
Музей каши
Описание экскурсии
Экскурсия в Кашин
Столица провинциальной русской глубинки, город Кашин, приглашает вас погрузиться в атмосферу его богатого исторического наследия. Мы проведем прогулку по центральной части и осмотрим ключевые достопримечательности этого удивительного уездного города.
Исторические ценности
В XVII веке Кашин мог похвастаться более 70 храмами. Хотя не все они сохранились до наших дней, во время нашей экскурсии вы сможете увидеть величественный Воскресенский собор.
Его колокольня, высотой 75 метров, предлагает смотровую площадку, откуда открываются захватывающие панорамы города.
Уникальные мостки
Продолжим наше путешествие к знаменитым «кашинским лавам» – временным деревянным мосткам через реку, не имеющим аналогов в России. Эти необычные сооружения привлекают как туристов, так и местных жителей.
Рядом с ними располагается Воскресенский собор, где хранятся святые мощи благоверной Анны Кашинской.
Музей каши
В завершение экскурсии заглянем в Музей каши, где вы познакомитесь с историей этого популярного блюда. Экспозиция музея расположена в старинном здании, построенном в начале XIX века. Это здание ранее принадлежало купцам Запениновым, а с 2014 года здесь работает музей, который будет интересен как детям, так и взрослым.
Важно знать
Для успешного бронирования экскурсий в праздничные даты мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Воскресенский кафедральный собор
Вознесенский собор
Кашинские лавы
Гостиный двор
Памятник Анне Кашинской
Музей каши
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек - 700 руб., свыше 5 человек - 150 руб. с человека)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Спасибо за замечательную экскурсию, узнали много нового и интересного об истории России, города Кашина. Впечатлены стихами Олега. В музее каши ознакомились со старинными обрядами, попробовали необычную кашу с удовольствием. Благодарим Вас за организацию, процветания Вам и благополучия.
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Р
Русакова
Прекрасная экскурсия! Гид Олег Викторович знающий специалист, видно, что он любит свое дело, умеет общаться с экскурсантами, отвечал на все вопросы. Мы очень ему благодарны! А музей Каши -это просто жемчужинка города! Огромное всем спасибо.
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