Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Кашина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и апреле также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но прогулки могут быть ограничены из-за снега.

Экскурсия в Кашин из Калязина предлагает путешествие в прошлое этого уездного города. Посетители увидят величественный Воскресенский собор с его колокольней, которая возвышается на 75 метров. Также вы сможете прогуляться по знаменитым «кашинским лавам» и посетить Музей каши, расположенный в старинном купеческом особняке. Эта экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой России

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в Кашин

Столица провинциальной русской глубинки, город Кашин, приглашает вас погрузиться в атмосферу его богатого исторического наследия. Мы проведем прогулку по центральной части и осмотрим ключевые достопримечательности этого удивительного уездного города.

Исторические ценности

В XVII веке Кашин мог похвастаться более 70 храмами. Хотя не все они сохранились до наших дней, во время нашей экскурсии вы сможете увидеть величественный Воскресенский собор.

Его колокольня, высотой 75 метров, предлагает смотровую площадку, откуда открываются захватывающие панорамы города.

Уникальные мостки

Продолжим наше путешествие к знаменитым «кашинским лавам» – временным деревянным мосткам через реку, не имеющим аналогов в России. Эти необычные сооружения привлекают как туристов, так и местных жителей.

Рядом с ними располагается Воскресенский собор, где хранятся святые мощи благоверной Анны Кашинской.

Музей каши

В завершение экскурсии заглянем в Музей каши, где вы познакомитесь с историей этого популярного блюда. Экспозиция музея расположена в старинном здании, построенном в начале XIX века. Это здание ранее принадлежало купцам Запениновым, а с 2014 года здесь работает музей, который будет интересен как детям, так и взрослым.

Важно знать

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