организовать для нас доп. экскурсию… и были нам отказы… или время начало экскурсий в 16-30,17-30,18-30.. по темному городу…)) Конечно, это выглядело непонятно и смешно, наступают праздники, люди в выходные поедут отдыхать, посмотреть новые места. В том числе хотят приехать в забытый богом городок Калязин с 12т. населением и осколком чудом сохранившейся улицей в 300 метров с облезлыми заколоченными историческими домами 19 века и колокольней в воде.

Мне это напомнило ситуацию, когда лет двадцать назад мы с супругой приехали на новогодние праздники в Ригу. И 3 января местные газеты писали: … кто знал, что эти сумасшедшие русские пойдут 1, 2 января по магазинам. Книжный магазин сделал за два дня квартальную выручку, а магазин по продаже косметики и мыла Дзинтерс делает в день месячный оборот продаж….

Короче, в туристический сенокос надо работать. Нашелся в Калязине один разумный человек - Тамара. Тамара смилостивилась над нами и открыла для нас запись на экскурсию.



Встретила нас в г. Калязин изумительная экскурсовод Татьяна. Патриот своего города. Где родился, там и пригодился! Два часа пролетело в один миг. История и современность переплеталась в каждом слове Татьяны. Замечательная экскурсия. Расстались мы с Татьяной напротив магазина Вереск. Зашли в него и поняли, что магазин делает месячную выручку, народу битком и люди с экскурсионных автобусов набирают в подарки сувенирную продукцию Кашинского ликеро-водочного завода.



Внимание туристам. В городе Калязин в выходные дни не работают общественные туалеты на стоянке набережной и в городском парке. Я понимаю, что в городе много кустов. Но это дикость!!! Голова города, как Вы думаете, когда люди к вам на авто стоянку приезжают? в будни, что ли? В будни все работают, чтобы заработанные деньги оставить в вашем городе, а увезти впечатления. А увозят люди негатив!!! А город остается с обгаженными кустами.

Мы стоять в очереди за водкой и наливками в мелкой таре не стали и по кустам не пошли. Решили, проникшись житиём Макария, самостоятельно поехать в Кашин. Всего 25 км. полчаса на авто.



Кашин это город – сердце. В Кашине до революции было 70 церквей, храмов, монастырей в совокупности. Мы начали конечно с Клобуковского женского монастыря, поклонились мощам Макария Калязинского, могиле его родителей, увидели его избушку. Благодать. Рекомендую к посещению. Туалет очень чистый. Потом поехали смотреть достопримечательности: торговые ряды – Кашинский гостиный двор, исторические дома и увидели Бургерную.

Зашли. Мест практически нет. В основном местные жители с детьми. Это хороший признак, остаемся. И мы не прогадали. Заказали куриный суп – 150 р., бургер и чизбургер по 320р., салат цезарь – 250р. Чай – 50 р. Стакан, кофе капучино – 150р. Заказали, ждали не более получаса. Но результат превзошел все ожидания, порции большие. Такого Цезаря я не пробовал ни где! Оторваться невозможно. Отличный салат. Бургер – феерия вкуса, настоящая котлета говяжья с овощами в булочке и гамбургер тоже. Куриная лапша с куском копченой курятины - бесподобна. Капучино можно кушать ложкой. Сказочный обед. Рекомендую!

На сытый желудок не спеша продолжили осмотр города. Гуляли по благоустроенным набережным с мостиками, посмотрели санаторий Кашин с бюветами, Воскресенский собор В хлебном магазине напротив Гостиного двора купили разных кашинских пряников. Пряники объедение. Магазин Вереск, бывший рядом с дверью хлебного переехал за Входоиерусалимскую церковь, ныне краеведческий музей в жилой район. Сделали в Вереске кассу, накупили фуфыриков 100 гр. разных с наливками смородины, брусники, клюквы, вишни, облепихи и пр. пр. пр. в подарки друзьям и знакомым. Купили воды кашинской минеральной упаковку, отличная вода. И по светлому поехали домой.

День прошел отлично.

Спасибо Тамаре и Татьяне.