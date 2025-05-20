Мои заказы

Выездные экскурсии из Калязина

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Калязине, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Влюбиться в Кашин за 1 день
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
20 авг в 08:30
3 сен в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 мая 2025
    Влюбиться в Кашин за 1 день
    Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина
    читать дальше

    в Кашин(1000 рублей в одну сторону) очень быстро и удобно. Сама неспешная прогулка по миленьким улочкам города надолго останется в памяти. Очень интересно было послушать про историю города и его известных жителях. Насладиться стихами и песнями в исполнении Олега Викторовича и проникнуться атмосферой города. Всё прошло тихо, спокойно и размеренно. Чувствовалось, что человек очень любит город, а через его рассказ полюбили и мы:))) Спасибо Вам огромное!!! И низкий поклон. Всех благ!!!

  • Ю
    Юлия
    4 февраля 2025
    В самобытный Кашин на 1 день
    Передаю от всей нашей группы огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду Олегу Викторовичу.
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    В самобытный Кашин на 1 день
    Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
    читать дальше

    Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!

  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
    читать дальше

    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Кашин за 1 день
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2025
Сейчас в Калязине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Калязина и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь