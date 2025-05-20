Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
20 авг в 08:30
3 сен в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 мая 2025Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина
- ЮЮлия4 февраля 2025Передаю от всей нашей группы огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду Олегу Викторовичу.
- ИИрина2 сентября 2024Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2025
Сейчас в Калязине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Калязина и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь