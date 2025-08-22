Уютный Кашин - это не просто город, а сердце русской глубинки, окруженное рекой Кашинкой.В ходе экскурсии можно прогуляться по его древним улицам, увидеть Вознесенский кафедральный собор с мощами преподобной Анны

Кашинской и посетить монастырь, где учился преподаватель Пушкина. Участники также смогут раскрыть секреты местного виноделия и насладиться видами на Дом с золотой крышей. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит глубже понять историю и культуру региона

Описание экскурсии

Прогуляемся по улицам древнего Кашина — настоящего собрания святынь. За всё время его истории город украшали 65 церквей и 15 монастырей.

Поговорим об уникальной планировке Кашина — по такому плану построены только пять городов на земле! В основу застройки легла христианская символика — крест, круг и треугольник.

Посетим Вознесенский кафедральный собор, где покоятся мощи покровительницы города — преподобной Анны Кашинской, единственной святой, которая дважды была канонизирована.

Пройдём по Торговой площади к Гостиному Двору, увидим легендарный Дом с золотой крышей и любимые места писателя Салтыкова-Щедрина.

Зайдём на территорию монастыря, где учился Куницын, — преподаватель А. С. Пушкина, и жил наследник шведской короны принц Густав.

Раскроем секреты изготовления местных вин и тайну шведской короны.

