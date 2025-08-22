Мои заказы

Влюбиться в Кашин за 1 день

Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Уютный Кашин - это не просто город, а сердце русской глубинки, окруженное рекой Кашинкой.

В ходе экскурсии можно прогуляться по его древним улицам, увидеть Вознесенский кафедральный собор с мощами преподобной Анны
Кашинской и посетить монастырь, где учился преподаватель Пушкина.

Участники также смогут раскрыть секреты местного виноделия и насладиться видами на Дом с золотой крышей.

Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит глубже понять историю и культуру региона

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение Вознесенского собора
  • 🏛️ Уникальная планировка города
  • 📜 Истории и легенды Кашина
  • 🍷 Тайны местного виноделия
  • 🏰 Монастырь и Дом с золотой крышей
Влюбиться в Кашин за 1 день© Мария
Влюбиться в Кашин за 1 день© Мария
Влюбиться в Кашин за 1 день© Мария
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Вознесенский кафедральный собор
  • Торговая площадь
  • Гостиный Двор
  • Дом с золотой крышей
  • Монастырь

Описание экскурсии

Прогуляемся по улицам древнего Кашина — настоящего собрания святынь. За всё время его истории город украшали 65 церквей и 15 монастырей.

Поговорим об уникальной планировке Кашина — по такому плану построены только пять городов на земле! В основу застройки легла христианская символика — крест, круг и треугольник.

Посетим Вознесенский кафедральный собор, где покоятся мощи покровительницы города — преподобной Анны Кашинской, единственной святой, которая дважды была канонизирована.

Пройдём по Торговой площади к Гостиному Двору, увидим легендарный Дом с золотой крышей и любимые места писателя Салтыкова-Щедрина.

Зайдём на территорию монастыря, где учился Куницын, — преподаватель А. С. Пушкина, и жил наследник шведской короны принц Густав.

Раскроем секреты изготовления местных вин и тайну шведской короны.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в Калязине и отправляемся в соседний Кашин на такси (25 мин. в пути). Если вы на своей машине, можем поехать на ней
  • Стоимость такси оплачивается дополнительно — 800 ₽ в одну сторону
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
22 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Марие. 16 августа нам нужна была экскурсия в Калязине на семью руководителя (узнали об этом утром 16 августа….)- чудом нашли Марию, она оперативно выходила на связь, экскурсия была проведена с учетом пожеланий. Мария сразу нашла общий язык с детьми руководителя. Все остались довольны. Очень рекомендуем!!!
Ольга
Ольга
20 мая 2025
Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина в Кашин(1000 рублей в одну сторону) очень быстро и удобно.
Сама неспешная прогулка по миленьким улочкам города надолго останется в памяти. Очень интересно было послушать про историю города и его известных жителях. Насладиться стихами и песнями в исполнении Олега Викторовича и проникнуться атмосферой города. Всё прошло тихо, спокойно и размеренно. Чувствовалось, что человек очень любит город, а через его рассказ полюбили и мы:))) Спасибо Вам огромное!!! И низкий поклон. Всех благ!!!

Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидомБольшое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидомБольшое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидомБольшое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидомБольшое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидомБольшое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом

