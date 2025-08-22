Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
О
Ольга
22 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Марие. 16 августа нам нужна была экскурсия в Калязине на семью руководителя (узнали об этом утром 16 августа….)- чудом нашли Марию, она оперативно выходила на связь, экскурсия была проведена с учетом пожеланий. Мария сразу нашла общий язык с детьми руководителя. Все остались довольны. Очень рекомендуем!!!
Ольга
20 мая 2025
Большое спасибо Олегу Викторовичу за милейшую экскурсию по Кашину. Вы сделали наш день!!! Добирались с гидом на такси из Калязина в Кашин(1000 рублей в одну сторону) очень быстро и удобно. читать дальше
Сама неспешная прогулка по миленьким улочкам города надолго останется в памяти. Очень интересно было послушать про историю города и его известных жителях. Насладиться стихами и песнями в исполнении Олега Викторовича и проникнуться атмосферой города. Всё прошло тихо, спокойно и размеренно. Чувствовалось, что человек очень любит город, а через его рассказ полюбили и мы:))) Спасибо Вам огромное!!! И низкий поклон. Всех благ!!!