3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 15:00
23 янв в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6800₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пройтись в наушниках по историческому центру города и раскрыть его секреты
Начало: На набережной
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 2600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППётр16 января 2025Хочется выразить восток от посещения квест экскурсии в Калязине. Наша компания 6 взрослых и 3 детей, много путешествуем и особенно
- ИИрина2 сентября 2024Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
- ООльга8 июля 2024Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Ночные»
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