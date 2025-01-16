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любим заказать экскурсии в виде квеста,у нас большой опыт и нам есть с чем сравнить. Квест нам правела Мария,прекрасный рассказчик и знакок своего дела. В лёгкой и доступной форме донесла до нас программу квеста. Удачно было выбрано место встречи, это исторический центр с видом на колокольню и водную акваторию. Проведя вводный инструктаж квеста, раздали каждому участнику карты и карандашики,в карту мы заносили отгаданые буквы. Наша маршрут проходил по берегу реки Волга,затем по старинным улочкам закоулочкам,увидели стариные пушки XVII века,якоря той же эпохи узнали почему появилось выражения телефона "труба" весьма занятно, рассказали много загадок на смекалку, решали и складывали буквы в нужное слово. Не смотря на прохладную погоду,время пролетело не заметно, и мы оказались в поистине в уникальном музее Мобильных устройств. Это прекрасный музей не оставил равнодушным ни маленьких участников ни взрослых. Неперебой взрослые, прям как дети узнавали старые модели своих любимцев. Узнали что мобильной связью может быть даже обыкновенный шарик… Огромное количество необычных экспертов, два зала и интересная экскурсия по музею с интерактивом. Прекрасная организация и интересный квест,а карты квеста нам оставили на память, мы обязательно вернёмся в удвоенном составе!!!