Ночные прогулки и экскурсии Калязина

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Калязине, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 15:00
23 янв в 09:00
4500 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
5 отзывов
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6800 за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пешая
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину
Пройтись в наушниках по историческому центру города и раскрыть его секреты
Начало: На набережной
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 2600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пётр
    16 января 2025
    Квест «Загадки Калязина»
    Хочется выразить восток от посещения квест экскурсии в Калязине. Наша компания 6 взрослых и 3 детей, много путешествуем и особенно
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    любим заказать экскурсии в виде квеста,у нас большой опыт и нам есть с чем сравнить. Квест нам правела Мария,прекрасный рассказчик и знакок своего дела. В лёгкой и доступной форме донесла до нас программу квеста. Удачно было выбрано место встречи, это исторический центр с видом на колокольню и водную акваторию. Проведя вводный инструктаж квеста, раздали каждому участнику карты и карандашики,в карту мы заносили отгаданые буквы. Наша маршрут проходил по берегу реки Волга,затем по старинным улочкам закоулочкам,увидели стариные пушки XVII века,якоря той же эпохи узнали почему появилось выражения телефона "труба" весьма занятно, рассказали много загадок на смекалку, решали и складывали буквы в нужное слово. Не смотря на прохладную погоду,время пролетело не заметно, и мы оказались в поистине в уникальном музее Мобильных устройств. Это прекрасный музей не оставил равнодушным ни маленьких участников ни взрослых. Неперебой взрослые, прям как дети узнавали старые модели своих любимцев. Узнали что мобильной связью может быть даже обыкновенный шарик… Огромное количество необычных экспертов, два зала и интересная экскурсия по музею с интерактивом. Прекрасная организация и интересный квест,а карты квеста нам оставили на память, мы обязательно вернёмся в удвоенном составе!!!

  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    В самобытный Кашин на 1 день
    Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
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    Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!

  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
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    была весьма пухлой. Сама гид была компетентна, внимательна, дружелюбна. Кроме исторических фактов рассказывала интересные "местные" истории. Про Музей мобильных устройств (кто сомневается) - лучше сходите! В составе этой экскурсии или отдельно. Деньги небольшие, а настроение вам создадут ностальгия (три витрины под крики" а такой у меня был … а этот у меня украли … а этот я утопила") и занимательные факты.

  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
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    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
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    - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.

    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Калязину в январе 2025
Сейчас в Калязине в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 6800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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