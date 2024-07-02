1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июля 2024Благодарим Галину Владимировну,за интересную и познавательную экскурсию по городу Калязин. Хорошая подача информации,много интересных фактов о прошлом и настоящем города. Спасибо.
- ППолина21 июня 2024Огромное спасибо Марии! Все очень четко организовано, много интересного материала. К сожалению подвела погода, но это повод приехать еще раз.
- ИИгорь17 июня 2024Очень интересно и познавательно Спасибо!
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2024
Сейчас в Калязине в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2024 год на выходные, 84 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь