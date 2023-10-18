Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров — крупнейшую геотермальную площадку у подножья Мутновского вулкана.
Вы увидите удивительные окрестности, сияющие яркими красками, услышите звуки фумарольного поля, увидите прекрасные водопады и даже искупаетесь в термальных источниках!
Вы увидите удивительные окрестности, сияющие яркими красками, услышите звуки фумарольного поля, увидите прекрасные водопады и даже искупаетесь в термальных источниках!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вилючинский перевал
- Вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский, Авачинский, Опала.
- Водопады Вилючинский, Жировской (каскады, воклюзы)
- Мутновская ГеоЭС
- Дачные горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горячие источникиВсе идет своим чередом: эпохи стремительно меняют друг друга, а народы и цивилизации то ярко вспыхивают на небосводе истории, то помпезно уходят в бездонные кратеры вечности. Но какие бы события не происходили на нашей планете, в мире до сих пор остаются области, сохранившие атмосферу времен зарождения человечества. Это места обитания реликтовых растений, водорослей и организмов, живущих в экстремальных условиях!
Дачные горячие источники можно с уверенностью назвать произведением Камчатского искусства. Окрашенные в яркие цвета кипящие земли изобилуют парящими фумаролами и бурлящими грязевыми котлами. Еще удивительно то, что вся вакханалия источников водружена посреди зеленых лугов и снежников. Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе…
Программа:08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.
10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.
10:50 Прибытие к месту экскурсии.
11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.
11:30 — 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).
14:30 — 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.
15:30 — 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.
19:30 — 20:00 Прибытие в город.
Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Сопровождение гидом
- Питание на маршруте, ужин по возвращении в базовый лагерь
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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