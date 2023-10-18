Горячие источникиВсе идет своим чередом: эпохи стремительно меняют друг друга, а народы и цивилизации то ярко вспыхивают на небосводе истории, то помпезно уходят в бездонные кратеры вечности. Но какие бы события не происходили на нашей планете, в мире до сих пор остаются области, сохранившие атмосферу времен зарождения человечества. Это места обитания реликтовых растений, водорослей и организмов, живущих в экстремальных условиях!

Дачные горячие источники можно с уверенностью назвать произведением Камчатского искусства. Окрашенные в яркие цвета кипящие земли изобилуют парящими фумаролами и бурлящими грязевыми котлами. Еще удивительно то, что вся вакханалия источников водружена посреди зеленых лугов и снежников. Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе…

Программа:08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.

10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.

10:50 Прибытие к месту экскурсии.

11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.

11:30 — 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).

14:30 — 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.

15:30 — 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.

19:30 — 20:00 Прибытие в город.

Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.