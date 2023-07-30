1 чел.
По популярности
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
15 июля в 07:00
16 июля в 07:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на Дачные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам и воскресеньям в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
16 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
15 июля в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий30 июля 2023Шоковое знакомство с незнакомой страной Вулканов началось с этой экскурсии! И спас нас гид Валентин!!!! комфортное и безопасное передвигаться неподготовленных
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Малая долина гейзеров»
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