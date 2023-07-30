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туристов, исторический экскурс и посещение всех восхитительных мест, о которых даже мы и не знали: терминальные источники, гейзеры, водопады, вулканы и смотровые площадки в облаках! Валентин мастерски сохранил наше чудесное незабываемое приключение на фото, им нет числа! Спасибо за возможность всё увидеть своими глазами и ножками!!!