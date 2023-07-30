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Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий30 июля 2023Шоковое знакомство с незнакомой страной Вулканов началось с этой экскурсии! И спас нас гид Валентин!!!! комфортное и безопасное передвигаться неподготовленных
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Мутновский вулкан»
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