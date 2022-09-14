Долина Гейзеров – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина Гейзеров» на Камчатке, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 сентября 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Это возможность увидеть фумаролы без вертолета. Маршрут также предполагает остановку на Вилючинском перевале - панорамной площадке. Егор - отличный компаньон.
  • Е
    Елена
    28 августа 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Добрый день. Посещали экскурсию семьей, 2взр + 2реб 18 и 10 лет. Все участники в восторге. Егор - замечательный гид.
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    Экскурсия качественно организована. Егор дал рекомендации по одежде, посоветовал время начала экскурсии, что позволило нам не спеша, без других туристов и с удовольствием ознакомиться со всеми красотами на маршруте. Егор очень внимателен к технике безопасности, что важно на Камчатке. С удовольствием посетили бы и другие экскурсии Егора. Удачи и большое спасибо за прекрасно проведенный день!

  • D
    Daria
    29 июня 2022
    На снегоходе - к Дачным источникам
    Пишу отзыв по горячим следам, несколько часов назад закончилась экскурсия с Егором) Начну с того, что моя поездка была внезапной
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    и Егор очень подробно проинструктировал по всем вопросам, предложил несколько вариантов маршрута на любой вкус/погоду/кошелёк, учитывая все мои пожелания и обстоятельства. И сегодня состоялась долгожданная поездка) Сказать, что я под впечатлением — это не сказать ничего) улыбка не сходила с лица всю поездку, да и после неё) А помимо того, что Егор профессиональный и внимательный гид, он ещё очень классный собеседник) Егор, спасибо тебе огромное ещё раз за этот день и эти впечатления! получила заряд эмоций на очень долго! Определённо, это будет один из самых ярких дней моего отпуска. с тобой было очень комфортно и спокойно, я чувствовала себя в полной безопасности) ты точно влюбил меня в Камчатку и я действительно планирую вернуться) теперь хочу в многодневный тур с ночевками в палатках ☺️ желаю тебе классного сезона и до встречи! (я уверена в этом)) а всем-всем рекомендую обратиться к Егору. просто обозначьте, что хотите увидеть и, вуаля, этот добрый волшебник воплотит ваши желания!)

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Долина Гейзеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На снегоходе - к Дачным источникам
  2. Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
  3. Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Долина Гейзеров" можно забронировать 3 экскурсии от 32 000 до 58 491 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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