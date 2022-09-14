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и Егор очень подробно проинструктировал по всем вопросам, предложил несколько вариантов маршрута на любой вкус/погоду/кошелёк, учитывая все мои пожелания и обстоятельства. И сегодня состоялась долгожданная поездка) Сказать, что я под впечатлением — это не сказать ничего) улыбка не сходила с лица всю поездку, да и после неё) А помимо того, что Егор профессиональный и внимательный гид, он ещё очень классный собеседник) Егор, спасибо тебе огромное ещё раз за этот день и эти впечатления! получила заряд эмоций на очень долго! Определённо, это будет один из самых ярких дней моего отпуска. с тобой было очень комфортно и спокойно, я чувствовала себя в полной безопасности) ты точно влюбил меня в Камчатку и я действительно планирую вернуться) теперь хочу в многодневный тур с ночевками в палатках ☺️ желаю тебе классного сезона и до встречи! (я уверена в этом)) а всем-всем рекомендую обратиться к Егору. просто обозначьте, что хотите увидеть и, вуаля, этот добрый волшебник воплотит ваши желания!)