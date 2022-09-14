1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 сентября 2022Это возможность увидеть фумаролы без вертолета. Маршрут также предполагает остановку на Вилючинском перевале - панорамной площадке. Егор - отличный компаньон.
- ЕЕлена28 августа 2022Добрый день. Посещали экскурсию семьей, 2взр + 2реб 18 и 10 лет. Все участники в восторге. Егор - замечательный гид.
- DDaria29 июня 2022Пишу отзыв по горячим следам, несколько часов назад закончилась экскурсия с Егором) Начну с того, что моя поездка была внезапной
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Долина Гейзеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Долина Гейзеров" можно забронировать 3 экскурсии от 32 000 до 58 491 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год по теме «Долина Гейзеров», 4 ⭐ отзыва, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август