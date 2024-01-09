Приглашаем вас в увлекательное путешествие по центральной части полуострова Камчатка, где вы сможете насладиться не только величественными видами гор, скал и ущельев, но и испытать целебную силу Малкинских термальных источников. Эта индивидуальная экскурсия предоставит вам возможность искупаться в натуральных термальных ваннах с различным составом и температурой воды, которые благотворно влияют на здоровье и общее самочувствие. Во время поездки вы также узнаете много интересного о местной флоре и фауне, а также о истории этих уникальных мест. В кульминации тура вы посетите завод «Малкинский», где сможете попробовать настоящий лечебный нарзан прямо из источника. Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение опытного гида, который сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым

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Описание

Что вас ожидает

По дорогам Камчатского края

В 130 км от Петропавловска-Камчатского, вблизи старинного селения Малка, расположены две группы минеральных источников — холодные углекислые и лечебные горячие. Дорога туда займёт 1,5-2 часа и очень вам понравится: многим гостям кажется, что они попали в Альпы. Мы проедем по долине реки в обрамлении гор, скал и ущельев, о которых я расскажу.

Заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения

Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами. Вода попадает в специальные природные ванны. У каждой – свой особый состав и температура. В некоторых вода такая горячая, что в качестве развлечения в них даже можно варить яйца.

Минералка из Малки

На обратном пути вы посетите территорию завода по производству минеральной газированной воды «Малкинский», который находится на месторождении холодных минеральных вод. Состав этой воды схож с минеральными водами Кавказа. На территории завода установлена труба, из которой выходит нарзан, где её и можно попробовать. Вода также является лечебной.

Организационные детали