Откройте мир термальных источников Камчатки: расслабляющая поездка с лечебными водами и величественными пейзажами
Эта индивидуальная экскурсия предоставит вам возможность искупаться в натуральных термальных ваннах с различным составом и температурой воды, которые благотворно влияют на здоровье и общее самочувствие.
Во время поездки вы также узнаете много интересного о местной флоре и фауне, а также о истории этих уникальных мест.
В кульминации тура вы посетите завод «Малкинский», где сможете попробовать настоящий лечебный нарзан прямо из источника.
Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение опытного гида, который сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым
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даты
Описание
Что вас ожидает
По дорогам Камчатского края
В 130 км от Петропавловска-Камчатского, вблизи старинного селения Малка, расположены две группы минеральных источников — холодные углекислые и лечебные горячие. Дорога туда займёт 1,5-2 часа и очень вам понравится: многим гостям кажется, что они попали в Альпы. Мы проедем по долине реки в обрамлении гор, скал и ущельев, о которых я расскажу.
Заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения
Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами. Вода попадает в специальные природные ванны. У каждой – свой особый состав и температура. В некоторых вода такая горячая, что в качестве развлечения в них даже можно варить яйца.
Минералка из Малки
На обратном пути вы посетите территорию завода по производству минеральной газированной воды «Малкинский», который находится на месторождении холодных минеральных вод. Состав этой воды схож с минеральными водами Кавказа. На территории завода установлена труба, из которой выходит нарзан, где её и можно попробовать. Вода также является лечебной.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер по программе, сопровождение гида на всём маршруте
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.