Экскурсии на горячие термальные источники на Камчатке

Найдено 21 экскурсия в категории «Термальные источники» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«В этом случае посещаем только Дачные термальные источники и дикие источники»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«А под конец — перезагрузимся в термальных источниках»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
«Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000 за человека
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100 за всё до 6 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Кроме того, отдохнете в горячих термальных источниках на открытом воздухе»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за человека
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«11:30 — 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться)»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
«Малкинские термальные источники»
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
«А после отправитесь к термальным источникам, на расположенную рядом базу отдыха»
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«А завершим путешествие отдыхом в диких термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Апачинские термальные источники»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 36 000 за всё до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«А затем искупаемся в целебной воде горячих источников»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«На обратном пути заедем к диким термальным источникам, где вы сможете расслабиться после столь насыщенного дня»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
«Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2200019 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Термальные источники»

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  1. Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
  2. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  3. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
  4. Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
  5. Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Термальные источники" можно забронировать 21 экскурсию от 8 000 до 70 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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