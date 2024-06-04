1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«В этом случае посещаем только Дачные термальные источники и дикие источники»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«А под конец — перезагрузимся в термальных источниках»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
«Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Кроме того, отдохнете в горячих термальных источниках на открытом воздухе»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«11:30 — 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться)»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
«Малкинские термальные источники»
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
«А после отправитесь к термальным источникам, на расположенную рядом базу отдыха»
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«А завершим путешествие отдыхом в диких термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Апачинские термальные источники»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 36 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«А затем искупаемся в целебной воде горячих источников»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«На обратном пути заедем к диким термальным источникам, где вы сможете расслабиться после столь насыщенного дня»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
«Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2200019 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ТТатьяна15 мая 2024Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
- ВВалерия15 мая 2024Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ВВадим10 мая 2024Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ЕЕлена12 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Термальные источники»
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