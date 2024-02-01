Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы

Когда на улице прохладно, самое время подарить себе отдых в термах! Предлагаю отправиться на Верхне-Паратунские источники — место, где можно не только принять оздоровительно-расслабляющую ванну, но и полюбоваться потрясающими видами на вулканы.

Я не дам вам скучать: по пути расскажу о происхождении источников, их полезных свойствах и открою удивительные факты о Камчатке.
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Ближайшие даты:
1
фев
2
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий. Пить нельзя, а вот принимать лечебные ванны очень полезно! Вам будут доступны 2 бассейна с температурой воды от 38 до 50 градусов. Можете выбрать какой-то один или отдохнуть в обоих, эффект будет в любом случае! Потому что водные процедуры:

  • Помогают расширить кровеносные сосуды в организме, улучшая кровообращение и уменьшая напряжённость в мышцах
  • Способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости и удовольствия
  • Оказывают успокаивающее действие, помогая расслабиться и снять стресс
  • Улучшают состояние кожи и способствуют детоксикации

С источников вам откроются красивые виды на окрестности — сопку Бархатную и Вилючинский вулкан.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Honda CRV или Honda Vezel. Я заберу вас из отеля и после поездки отвезу обратно.
  • Время купания — 1 час. Ограничений по здоровью нет.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию могу снять для вас видео на дрон (стоимость уточняйте в переписке).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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