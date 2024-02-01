Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Когда на улице прохладно, самое время подарить себе отдых в термах! Предлагаю отправиться на Верхне-Паратунские источники — место, где можно не только принять оздоровительно-расслабляющую ванну, но и полюбоваться потрясающими видами на вулканы.
Я не дам вам скучать: по пути расскажу о происхождении источников, их полезных свойствах и открою удивительные факты о Камчатке.
Я не дам вам скучать: по пути расскажу о происхождении источников, их полезных свойствах и открою удивительные факты о Камчатке.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий. Пить нельзя, а вот принимать лечебные ванны очень полезно! Вам будут доступны 2 бассейна с температурой воды от 38 до 50 градусов. Можете выбрать какой-то один или отдохнуть в обоих, эффект будет в любом случае! Потому что водные процедуры:
- Помогают расширить кровеносные сосуды в организме, улучшая кровообращение и уменьшая напряжённость в мышцах
- Способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости и удовольствия
- Оказывают успокаивающее действие, помогая расслабиться и снять стресс
- Улучшают состояние кожи и способствуют детоксикации
С источников вам откроются красивые виды на окрестности — сопку Бархатную и Вилючинский вулкан.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Honda CRV или Honda Vezel. Я заберу вас из отеля и после поездки отвезу обратно.
- Время купания — 1 час. Ограничений по здоровью нет.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию могу снять для вас видео на дрон (стоимость уточняйте в переписке).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 178 туристов
Меня зовут Иван. Я живу в Петропавловске-Камчатском с рождения. С радостью покажу вам наш прекрасный город на Дальнем Востоке и его фантастически живописные окрестности.
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