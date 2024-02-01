Когда на улице прохладно, самое время подарить себе отдых в термах! Предлагаю отправиться на Верхне-Паратунские источники — место, где можно не только принять оздоровительно-расслабляющую ванну, но и полюбоваться потрясающими видами на вулканы. Я не дам вам скучать: по пути расскажу о происхождении источников, их полезных свойствах и открою удивительные факты о Камчатке.

Описание

Что вас ожидает

Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий. Пить нельзя, а вот принимать лечебные ванны очень полезно! Вам будут доступны 2 бассейна с температурой воды от 38 до 50 градусов. Можете выбрать какой-то один или отдохнуть в обоих, эффект будет в любом случае! Потому что водные процедуры:

Помогают расширить кровеносные сосуды в организме, улучшая кровообращение и уменьшая напряжённость в мышцах

Способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости и удовольствия

Оказывают успокаивающее действие, помогая расслабиться и снять стресс

Улучшают состояние кожи и способствуют детоксикации

С источников вам откроются красивые виды на окрестности — сопку Бархатную и Вилючинский вулкан.

Организационные детали