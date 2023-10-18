Халактырский пляж: «На краю земли»

Халактырский пляж

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждет комплексная экскурсия по территории побережья Авачинского залива Тихого океана. Знакомство с природой края.

Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Халактырский пляж: «На краю земли»
Халактырский пляж: «На краю земли»
Халактырский пляж: «На краю земли»
Халактырский пляж: «На краю земли»
Халактырский пляж: «На краю земли»
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Авачинская группа вулканов
  • Озеро Халактырское
  • Тихий океан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Комплексная экскурсия по территории побережья Авачинского залива Тихого океана. Знакомство с природой края.
Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной. Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации. Здесь выражение «На краю света» является не метафорой, а реальностью, в которую невозможно поверить пока не увидишь своими глазами…
Важная информация:• Необходимо иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды, утеплённая (по сезону) куртка, треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), легкая флисовая кофта, шапка, перчатки, небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей, очки солнцезащитные, защитный крем от загара, персональная аптечка, предметы личной гигиены.

ежедневно в 09.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды
  • Утеплённая (по сезону) куртка
  • Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая)
  • Легкая флисовая кофта
  • Шапка
  • Перчатки
  • Небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей
  • Очки солнцезащитные
  • Защитный крем от загара
  • Персональная аптечка
  • Предметы личной гигиены
Место начала и завершения?
Ул. Пограничная, 87
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

Индивидуальные
Выездные
Обзорные
Вулканы
Природа и пейзажи
Халактырский пляж
Популярные места
Авачинская бухта
Пляжи

Похожие туры из Камчатки

Халактырский пляж: добраться до края света
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Халактырский пляж: добраться до края света
Побывать на побережье Авачинского залива и раскрыть феномен этого природного чуда
с места Вашего нахождения
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
1670013 360 за всё до 2 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по черному вулканическому песку Камчатки
У Вашего отеля
Сегодня
Завтра
22 окт
23 окт
от 1390011 815 за всё до 3 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Халактырский пляж, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии
По договорённости
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
20 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ