Пляжи Камчатки

Найдено 21 экскурсия в категории «Пляжи» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
79 отзывов
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
«Добравшись до Халактырского пляжа, мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792 за всё до 6 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
«Еще немного — и перед нами фактурный пляж из черного вулканического песка и кромка Тихого океана»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: добраться до края света
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
«И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали»
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000 за всё до 2 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
«По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
«Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
«Второй пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком»
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
«Халактырский пляж и тихоокеанские просторы»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
«Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
«И поясню, чем был когда-то Халактырский пляж»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Чтобы поприветствовать Тихий океан, мы поедем на бесконечный Халактырский пляж — его протяженность около 30 км»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Халактырский пляж и пикник на океане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
«На обратной дороге заедем на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным песком и старейшей в стране школе сёрфинга»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По пути гид расскажет про историю формирования Халактырского пляжа, его флору и фауну, тектонику плит и вулканизм Камчатки, хоминг у лососёвых пород рыб и пользу камчатских морепродуктов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Отправляемся на Халактырский пляж — широкий и протяженный, он покорит вас черным вулканическим песком и завораживающим прибоем Тихого океана»
9 000 за человека
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
«Что вас ожидает: Черный песок берега величественного Тихого океана Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км»
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
Начало: По согласованию
«Вторая часть это посещение уникального места – Халактырского пляжа на побережье Тихого океана, самого большого в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2400021 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
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    сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное! В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
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    не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами. Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию) Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Самые популярные места Камчатки за 1 день
    Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Очень рада, что побывала в таком невероятном месте🙌🏼 мощь и сила стихии завораживает) впечатления яркие) хотелось бы сказать большое спасибо Надежде и Валентину за организацию и отличное времяпровождение 🌎вы крутая команда)однозначно рекомендую, желаю вам процветания 🤗
  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  2. Халактырский пляж: закат у Тихого океана
  3. Халактырский пляж: добраться до края света
  4. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
  5. 2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Пляжи" можно забронировать 21 экскурсию от 8 000 до 58 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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