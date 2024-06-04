1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
«Добравшись до Халактырского пляжа, мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
«Еще немного — и перед нами фактурный пляж из черного вулканического песка и кромка Тихого океана»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
«И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали»
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
«По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
«Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
«Второй пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком»
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
«Халактырский пляж и тихоокеанские просторы»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
«Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
«И поясню, чем был когда-то Халактырский пляж»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Чтобы поприветствовать Тихий океан, мы поедем на бесконечный Халактырский пляж — его протяженность около 30 км»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Халактырский пляж и пикник на океане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
«На обратной дороге заедем на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным песком и старейшей в стране школе сёрфинга»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По пути гид расскажет про историю формирования Халактырского пляжа, его флору и фауну, тектонику плит и вулканизм Камчатки, хоминг у лососёвых пород рыб и пользу камчатских морепродуктов»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Отправляемся на Халактырский пляж — широкий и протяженный, он покорит вас черным вулканическим песком и завораживающим прибоем Тихого океана»
9 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
«Что вас ожидает: Черный песок берега величественного Тихого океана Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км»
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
Начало: По согласованию
«Вторая часть это посещение уникального места – Халактырского пляжа на побережье Тихого океана, самого большого в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2400021 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ИИлья1 июня 2024Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ЮЮлия27 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ТТатьяна14 мая 2024Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
- ВВалерия14 мая 2024Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
- ВВиктория12 мая 2024Очень рада, что побывала в таком невероятном месте🙌🏼 мощь и сила стихии завораживает) впечатления яркие) хотелось бы сказать большое спасибо Надежде и Валентину за организацию и отличное времяпровождение 🌎вы крутая команда)однозначно рекомендую, желаю вам процветания 🤗
- ИИлья10 мая 2024Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пляжи»
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