Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться тёплой погодой и комфортными условиями для прогулок по пляжу и смотровым площадкам.

Экскурсия сочетает в себе посещение ключевых смотровых площадок Петропавловска-Камчатского и прогулку по уникальному Халактырскому пляжу с чёрными песками. Туристы смогут насладиться видами города с высоты, прогуляться по сопке Любви и отдохнуть на берегу океана. Гиды расскажут об истории города, особенностях песка и природных явлениях региона. Завершение экскурсии - горячий травяной чай и ланч на берегу океана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город как на ладони

Мы покажем вам места, откуда открывается прекрасный вид на Петропавловск-Камчатский, расскажем о событиях, благодаря которым он получил звание «Город воинской славы». Посетим Мишенную сопку и прогуляемся по Никольской, которую местные также называют сопкой Любви.

На берегу океана

Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками. Вы почувствуйте тепло и магнетизм песка, послушаете шум прибоя, вдохнёте аромат океана. После неспешной прогулки у воды заберёмся на скалу и полюбуемся красотой и мощью океана.

Зимой мы также посетим лежбище сивучей, где в непосредственной близости от людей зимуют морские львы. Вы сможете сделать замечательные фотографии и видео в нескольких шагах от этих величественных животных.

Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности. Горячий травяной чай и ланч на берегу станут прекрасным завершением нашей поездки.

Организационные детали