Посетить лучшие смотровые площадки города, вдохнуть аромат океана и увидеть знаменитые чёрные пески
Мы объединили обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа, чтобы за 1 день вы увидели самые красивые места нашего региона. Вы побываете на нескольких смотровых площадках и полюбуетесь городом с высоты. Прогуляетесь по сопке Любви, отдохнёте на берегу океана под шум прибоя и забудете обо всех заботах!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Город как на ладони
Мы покажем вам места, откуда открывается прекрасный вид на Петропавловск-Камчатский, расскажем о событиях, благодаря которым он получил звание «Город воинской славы». Посетим Мишенную сопку и прогуляемся по Никольской, которую местные также называют сопкой Любви.
На берегу океана
Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками. Вы почувствуйте тепло и магнетизм песка, послушаете шум прибоя, вдохнёте аромат океана. После неспешной прогулки у воды заберёмся на скалу и полюбуемся красотой и мощью океана.
Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности. Горячий травяной чай и ланч на берегу станут прекрасным завершением нашей поездки.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на подготовленных комфортных внедорожниках Nissan Safari
- Несмотря на громкое звание «пляж», купаться в океане не рекомендуем. В самые жаркие дни вода прогревается до +16 градусов, а в среднем летом составляет +7-8 градусов.
- На берегу прохладнее, чем в городе, часто дует холодный ветер. Поэтому возьмите с собой шапку или кепку, куртку и наденьте удобную обувь.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 17 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники. Меня зовут Александр, я родился и живу на Камчатке. Уже более 15 лет работаю гидом и делюсь красотой любимого полуострова. Мне есть, что вам показать и рассказать! В нашей команде работают 2 квалифицированных гида, прошедших обязательную государственную аттестацию.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 сен 2023
Нам повезло и с гидом, и с маршрутом, и с погодой.
Сначала проехали по известным местам города, полюбовались видами на бухту и вулканы.
Вторая часть путешествия- знаменитый Халактырский пляж. Роскошное чудо Тихого океана способно пронять любого, самого сухопутного, жителя нашей страны.
Пикник удался, комфортно и вкусно, с чаем из местных дикоросов.
Особенное спасибо гиду Марине - доброжелательная, приветливая, собранная, с очень высоким уровнем эрудиции, патриот Камчатки. Очень интересный и приятный собеседник.
Приезжайте, Марина, в Забайкалье мясо есть 😻🤝
Сначала проехали по известным местам города, полюбовались видами на бухту и вулканы.
Вторая часть путешествия- знаменитый Халактырский пляж. Роскошное чудо Тихого океана способно пронять любого, самого сухопутного, жителя нашей страны.
Пикник удался, комфортно и вкусно, с чаем из местных дикоросов.
Особенное спасибо гиду Марине - доброжелательная, приветливая, собранная, с очень высоким уровнем эрудиции, патриот Камчатки. Очень интересный и приятный собеседник.
Приезжайте, Марина, в Забайкалье мясо есть 😻🤝
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
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