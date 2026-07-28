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2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж

Объедините обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа за один день. Впечатления гарантированы
Экскурсия сочетает в себе посещение ключевых смотровых площадок Петропавловска-Камчатского и прогулку по уникальному Халактырскому пляжу с чёрными песками.

Туристы смогут насладиться видами города с высоты, прогуляться по сопке Любви и отдохнуть на берегу океана. Гиды расскажут об истории города, особенностях песка и природных явлениях региона. Завершение экскурсии - горячий травяной чай и ланч на берегу океана
5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Петропавловск-Камчатский с высоты
  • 🏖 Прогулка по чёрным пескам Халактырского пляжа
  • 🌊 Шум прибоя и ароматы океана
  • 🍵 Горячий травяной чай и ланч на берегу
  • 🗺 Интересные рассказы опытных гидов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться тёплой погодой и комфортными условиями для прогулок по пляжу и смотровым площадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж

Что можно увидеть

  • Мишенная сопка
  • Никольская сопка
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

Город как на ладони

Мы покажем вам места, откуда открывается прекрасный вид на Петропавловск-Камчатский, расскажем о событиях, благодаря которым он получил звание «Город воинской славы». Посетим Мишенную сопку и прогуляемся по Никольской, которую местные также называют сопкой Любви.

На берегу океана

Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками. Вы почувствуйте тепло и магнетизм песка, послушаете шум прибоя, вдохнёте аромат океана. После неспешной прогулки у воды заберёмся на скалу и полюбуемся красотой и мощью океана.

Зимой мы также посетим лежбище сивучей, где в непосредственной близости от людей зимуют морские львы. Вы сможете сделать замечательные фотографии и видео в нескольких шагах от этих величественных животных.

Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности. Горячий травяной чай и ланч на берегу станут прекрасным завершением нашей поездки.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на подготовленных комфортных внедорожниках Nissan Safari
  • Несмотря на громкое звание «пляж», купаться в океане не рекомендуем. В самые жаркие дни вода прогревается до +16 градусов, а в среднем летом составляет +7-8 градусов.
  • На берегу прохладнее, чем в городе, часто дует холодный ветер. Поэтому возьмите с собой шапку или кепку, куртку и наденьте удобную обувь.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других населенных пунктов по договоренности за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 349 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они
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родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
Светлана
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж с черным песком, где ощущается вся мощь и сила Тихого Океана! Впечатления незабываемые! +
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отдельная просьба в конце экскурсии Марина свозила нас на рыбный рынок! Отличные люли живут на Камчатке в таких непростых условиях не озлобились, не пытаются бежать из региона, с любовью относятся к природе края и к людям, которым пытаются донести парадоксы и факты мироздания Камчатки через свои личные чувства и примеры своей жизни! Благодарим🙏

гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж+2
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж
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Светлана
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз! Теперь просто влюблена в этот суровый край! Гиду Марине большое спасибо! ☺️
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз!
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз!
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз!
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз!
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз!
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Л
Александр влюбил нас в Камчатку! Прекрасный гид! Очень интересно и увлекательно рассказывает, внимателен к путешественникам. А какими вкусностями угощает!!!! 😇 Всем рекомендую Александра, лучшего гида вам не найти! 🥰
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Оксана
Очень благодарны экскурсоводу Марине! Не смотря на погодные условия экскурсия состоялась по максимуму! Согревала нас чаем с разными вкусностями! Получили прекрасные впечатления и прочувствовали разнообразие погоды Камчатки! 👍💐
Очень благодарны экскурсоводу Марине! Не смотря на погодные условия экскурсия состоялась по максимуму! Согревала нас чаем
Очень благодарны экскурсоводу Марине! Не смотря на погодные условия экскурсия состоялась по максимуму! Согревала нас чаем
Очень благодарны экскурсоводу Марине! Не смотря на погодные условия экскурсия состоялась по максимуму! Согревала нас чаем
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Полина
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть все самые крутые ракурсы в черте города, ну и конечно, прикоснуться к Тихому океану.
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Эта экскурсия отлично подходит для гедонистического дня, знакомства с Камчаткой и "разгона" путешествия в хорошей компании. Отдельный бонус - это обед на берегу океана, заботливо приготовленный Мариной. Отдельная благодарность нашей замечательной провожатой по изумительным видам - в ней удачно сочетаются юмор, тактичность, знания и вдохновение, благодаря которым всё прошло великолепно. Спасибо за личные истории, погружение в вековые детали и душевность в этом дне 💜

Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть
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О
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно высоко на Мишенную сопку и проехать вплотную к Халактырскому пляжу.
Перекусили на пляже вкусным чаем и бутербродами, проводили эксперименты с песком и магнитами, собирали ягоды и слушали много интересных историй.
Всем однозначно рекомендую
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно+1
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно
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