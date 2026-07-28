2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Объедините обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа за один день. Впечатления гарантированы
Экскурсия сочетает в себе посещение ключевых смотровых площадок Петропавловска-Камчатского и прогулку по уникальному Халактырскому пляжу с чёрными песками.
Туристы смогут насладиться видами города с высоты, прогуляться по сопке Любви и отдохнуть на берегу океана. Гиды расскажут об истории города, особенностях песка и природных явлениях региона. Завершение экскурсии - горячий травяной чай и ланч на берегу океана
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться тёплой погодой и комфортными условиями для прогулок по пляжу и смотровым площадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мишенная сопка
Никольская сопка
Халактырский пляж
Описание экскурсии
Город как на ладони
Мы покажем вам места, откуда открывается прекрасный вид на Петропавловск-Камчатский, расскажем о событиях, благодаря которым он получил звание «Город воинской славы». Посетим Мишенную сопку и прогуляемся по Никольской, которую местные также называют сопкой Любви.
На берегу океана
Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками. Вы почувствуйте тепло и магнетизм песка, послушаете шум прибоя, вдохнёте аромат океана. После неспешной прогулки у воды заберёмся на скалу и полюбуемся красотой и мощью океана.
Зимой мы также посетим лежбище сивучей, где в непосредственной близости от людей зимуют морские львы. Вы сможете сделать замечательные фотографии и видео в нескольких шагах от этих величественных животных.
Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности. Горячий травяной чай и ланч на берегу станут прекрасным завершением нашей поездки.
Организационные детали
Экскурсия проводится на подготовленных комфортных внедорожниках Nissan Safari
Несмотря на громкое звание «пляж», купаться в океане не рекомендуем. В самые жаркие дни вода прогревается до +16 градусов, а в среднем летом составляет +7-8 градусов.
На берегу прохладнее, чем в городе, часто дует холодный ветер. Поэтому возьмите с собой шапку или кепку, куртку и наденьте удобную обувь.
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других населенных пунктов по договоренности за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 349 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они читать дальшеуменьшить
родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Светлана
гиду Марине большое спасибо, экскурсия ненавязчивая исторический экскурс по знаковым места Петропавловская и конечно знаменитый пляж с черным песком, где ощущается вся мощь и сила Тихого Океана! Впечатления незабываемые! + читать дальшеуменьшить
отдельная просьба в конце экскурсии Марина свозила нас на рыбный рынок! Отличные люли живут на Камчатке в таких непростых условиях не озлобились, не пытаются бежать из региона, с любовью относятся к природе края и к людям, которым пытаются донести парадоксы и факты мироздания Камчатки через свои личные чувства и примеры своей жизни! Благодарим🙏
+2
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Светлана
Все понравилось! отличная программа и очень знающий гид💯 для первого знакомства с Камчаткой в самый раз! Теперь просто влюблена в этот суровый край! Гиду Марине большое спасибо! ☺️
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Л
Лариса
Александр влюбил нас в Камчатку! Прекрасный гид! Очень интересно и увлекательно рассказывает, внимателен к путешественникам. А какими вкусностями угощает!!!! 😇 Всем рекомендую Александра, лучшего гида вам не найти! 🥰
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Оксана
Очень благодарны экскурсоводу Марине! Не смотря на погодные условия экскурсия состоялась по максимуму! Согревала нас чаем с разными вкусностями! Получили прекрасные впечатления и прочувствовали разнообразие погоды Камчатки! 👍💐
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Полина
Отличный день, в котором нашим проводником по душевным красотам стала Марина. Очаровательная экскурсия, которая позволяет увидеть все самые крутые ракурсы в черте города, ну и конечно, прикоснуться к Тихому океану. читать дальшеуменьшить
Эта экскурсия отлично подходит для гедонистического дня, знакомства с Камчаткой и "разгона" путешествия в хорошей компании. Отдельный бонус - это обед на берегу океана, заботливо приготовленный Мариной. Отдельная благодарность нашей замечательной провожатой по изумительным видам - в ней удачно сочетаются юмор, тактичность, знания и вдохновение, благодаря которым всё прошло великолепно. Спасибо за личные истории, погружение в вековые детали и душевность в этом дне 💜
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О
Ольга
Ездили с Мариной, посетили сопки и Халактырский пляж. Ездили на комфортном внедорожнике, который позволил забраться достаточно высоко на Мишенную сопку и проехать вплотную к Халактырскому пляжу. Перекусили на пляже вкусным чаем и бутербродами, проводили эксперименты с песком и магнитами, собирали ягоды и слушали много интересных историй. Всем однозначно рекомендую
+1
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