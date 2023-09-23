Мы объединили обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа, чтобы за 1 день вы увидели самые красивые места нашего региона. Вы побываете на нескольких смотровых площадках и полюбуетесь городом с высоты. Прогуляетесь по сопке Любви, отдохнёте на берегу океана под шум прибоя и забудете обо всех заботах!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город как на ладони

Мы покажем вам места, откуда открывается прекрасный вид на Петропавловск-Камчатский, расскажем о событиях, благодаря которым он получил звание «Город воинской славы». Посетим Мишенную сопку и прогуляемся по Никольской, которую местные также называют сопкой Любви.

На берегу океана

Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый своими чёрными песками. Вы почувствуйте тепло и магнетизм песка, послушаете шум прибоя, вдохнёте аромат океана. После неспешной прогулки у воды заберёмся на скалу и полюбуемся красотой и мощью океана.

Наши опытные гиды расскажут вам об особенностях песка, природных катаклизмах, животном и растительном разнообразии этой местности. Горячий травяной чай и ланч на берегу станут прекрасным завершением нашей поездки.

Организационные детали