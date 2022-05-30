Халактырский пляж: добраться до края света

Побывать на побережье Авачинского залива и раскрыть феномен этого природного чуда

Колоритные морские пейзажи, виды на вулканы, пляж необычного цвета и удивительный растительный мир — вот что ждёт вас на этой экскурсии.

Вы представите, как сходили ледники, как формировался ландшафт бухты, услышите об эндемиках Камчатки и исследовании этих земель. Приятный бонус: чаепитие на берегу Тихого океана, который совсем не всегда бывает тихим.
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
Халактырский пляж: добраться до края света
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Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Мы проедем мимо сформировавшегося 30 тысяч лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера — я расскажу, что повлияло на здешний ландшафт. Вы увидите горы Лагерная, Синичкина, Пионерская: на этих лыжных курортах тренируются спортсмены нашей сборной. И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали; слова излишни, лучше увидеть это своими глазами.

Рассказы о природе Камчатки

Мы вспомним путешественника, ботаника и географ Степана Петровича Крашенникова, исследовавшего эти края в 18-м веке: пейзаж Авачинской бухты формировался прямо на его глазах — я помогу понять, как это происходило. Разберёмся, почему на Алактырском пляже такой песок, в чем его особенность. Поговорим об истории вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. А ещё я расскажу об уникальной природе этих мест, в том числе о камчатской каменной берёзе-эндемике Камчатки.
В несезон или при плохой погоде вы ничего не упустите: в моем «портфеле экскурсовода» заготовлены иллюстрации к рассказу.
Обязательная часть программы — чаепитие с видом на океан: в меню камчатский Иван-чай и бутерброды с местной красной рыбой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном джипе повышенной проходимости Mitsubishi Delica; встречаемся по месту вашего места проживания в пределах города
  • Если вы хотите искупаться на самом краю нашей Родины, то возьмите купальные принадлежности и полотенца
  • Чай и бутерброды с красной рыбой входят в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

— Трансфер из пригорода (детали уточняйте в переписке)
— Утренняя экскурсия к рассвету на Халактырыском пляже: 12000 рублей
— Перекус в кафе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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