Лучшие месяцы для посещения Халактырского пляжа - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной температурой и ясными днями, что делает экскурсию максимально приятной и запоминающейся.

Представьте себя на берегу Тихого океана, где чёрный песок под ногами, а впереди открываются захватывающие дух виды на вулканы Камчатки.Эта экскурсия на Халактырский пляж не только позволит вам увидеть уникальные

морские пейзажи, но и познакомит с растительным миром региона, его историей и эндемиками. Поездка обещает быть насыщенной: от рассказов о формировании ландшафта до чаепития на берегу океана с видом на волнующие воды. Это не просто экскурсия, это путешествие в самое сердце природы Камчатки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фантастические пейзажи

Мы проедем мимо сформировавшегося 30 тысяч лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера — я расскажу, что повлияло на здешний ландшафт. Вы увидите горы Лагерная, Синичкина, Пионерская: на этих лыжных курортах тренируются спортсмены нашей сборной. И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали; слова излишни, лучше увидеть это своими глазами.

Рассказы о природе Камчатки

Мы вспомним путешественника, ботаника и географ Степана Петровича Крашенникова, исследовавшего эти края в 18-м веке: пейзаж Авачинской бухты формировался прямо на его глазах — я помогу понять, как это происходило. Разберёмся, почему на Алактырском пляже такой песок, в чем его особенность. Поговорим об истории вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. А ещё я расскажу об уникальной природе этих мест, в том числе о камчатской каменной берёзе-эндемике Камчатки.

В несезон или при плохой погоде вы ничего не упустите: в моем «портфеле экскурсовода» заготовлены иллюстрации к рассказу.

Обязательная часть программы — чаепитие с видом на океан: в меню камчатский Иван-чай и бутерброды с местной красной рыбой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 7-местном джипе повышенной проходимости Mitsubishi Delica; встречаемся по месту вашего места проживания в пределах города

Если вы хотите искупаться на самом краю нашей Родины, то возьмите купальные принадлежности и полотенца

Чай и бутерброды с красной рыбой входят в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию)

— Трансфер из пригорода (детали уточняйте в переписке)

— Утренняя экскурсия к рассвету на Халактырыском пляже: 19 000 рублей