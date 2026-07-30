Лучшие месяцы для посещения Халактырского пляжа - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной температурой и ясными днями, что делает экскурсию максимально приятной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Халактырский пляж
Авачинская бухта
Корякский вулкан
Козельский вулкан
Авачинский вулкан
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи
Мы проедем мимо сформировавшегося 30 тысяч лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера — я расскажу, что повлияло на здешний ландшафт. Вы увидите горы Лагерная, Синичкина, Пионерская: на этих лыжных курортах тренируются спортсмены нашей сборной. И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали; слова излишни, лучше увидеть это своими глазами.
Рассказы о природе Камчатки
Мы вспомним путешественника, ботаника и географ Степана Петровича Крашенникова, исследовавшего эти края в 18-м веке: пейзаж Авачинской бухты формировался прямо на его глазах — я помогу понять, как это происходило. Разберёмся, почему на Алактырском пляже такой песок, в чем его особенность. Поговорим об истории вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. А ещё я расскажу об уникальной природе этих мест, в том числе о камчатской каменной берёзе-эндемике Камчатки. В несезон или при плохой погоде вы ничего не упустите: в моем «портфеле экскурсовода» заготовлены иллюстрации к рассказу. Обязательная часть программы — чаепитие с видом на океан: в меню камчатский Иван-чай и бутерброды с местной красной рыбой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на 7-местном джипе повышенной проходимости Mitsubishi Delica; встречаемся по месту вашего места проживания в пределах города
Если вы хотите искупаться на самом краю нашей Родины, то возьмите купальные принадлежности и полотенца
Чай и бутерброды с красной рыбой входят в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию)
— Трансфер из пригорода (детали уточняйте в переписке) — Утренняя экскурсия к рассвету на Халактырыском пляже: 19 000 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С места Вашего нахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также читать дальшеуменьшить
гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института вернулся на малую Родину. Сейчас работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 7 пассажирских мест, два джипа повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100, 105 на 6 мест, мы можем работать на нескольких машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
–
3
1
2
–
1
–
В
Виктор
все было превосходно) начиная от самого сергея, заканчивая экскурсией🤪 отдельно спасибо вашей супруге за прекрасный перекус на берегу океана ❤️ хороших вам туристов. Анна)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Хочу поблагодарить Сергей за увлекательное путешествие на Халактырский пляж. Все было на высоте!) По дороге на пляж Сергей рассказал нам много интересных фактов про Камчатку, ее историю и природные особенности. читать дальшеуменьшить
Приехав на пляж у нас было свободное время для прогулки и фото, после чего нас ждал потрясающий пикник с горячим чаем и местной рыбкой) Всем рекомендую Сергея для этой и других экскурсий!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Экскурсия очень понравилась. Повезло с погодой, солнечный и жаркий денек. По дороге экскурсовод расказала о истории, природе, особенностях Камчатки. Прогулялись по пляжу, искупались. Забрались на высокие скалы на Халатынском пляже читать дальшеуменьшить
и увидели все красоты с высоты птичьего полета. Поели местных ягод: шикша, княженика и жимолость. Плюс не осталась голодными, идеальное сочетание пикник на пляже, бутерброды с красной рыбой, местные сладости и горячий чай. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Виктории. Супер организация, очень приятно общаться, моя дочка была в восторге, а ей очень сложно угодить.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Большой семьей мы побывали на Камчатке: двое взрослых и 4 наших детей: 12,10,7 лет и малышка 9 месяцев! Благодаря гиду Сергею, мы полюбили этот край! Он показал нам Камчатку безопасно, что читать дальшеуменьшить
было очень важно! Машина подготовленная, гид профессионал как водитель, душевный рассказчик не только для взрослых, но и детей. А как вкусно накормил в пути! Тихий океан шумит по другому, не как море. Он так велик! У меня была мечта попробовать краба на Океане и Сергей все помог организовать♥️ С Сергеем же мы позже отправились в нашем путешествии на Дачные источники, Вилючинский перевал, Термальные источники и знаменитые медведи на въезде в Петропавловск-Камчатский! Мы всей семьей остались очень довольны! Приезжайте на Камчатку и выбирайте Сергея!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Я очень давно мечтала попасть на этот пляж. И таки у меня это получилось благодаря чудо-гиду. Сергей обеспечил нам максимальным комфорт и заботу, мы прошли на вездеходном вездеезде все, что читать дальшеуменьшить
было запланировано и увидели даже больше, чем мечтали. Огромное спасибо за впечатления, эмоции, рассказ о природе, истории, геологии и вулканологии региона. Информации было много, но она потрясающе структурирована, наглядна и подана с юмором. Бывает, что от насыщенных экскурсий устаешь, однако я очень хорошо провела день и надолго его запомню. А какой масленичный обед был, мммм, блинчики, рыбка, икорка! Сергей, большое спасибо, за этот день! Отдельное спасибо, что не отговорили от купания, хотя 1 марта это крайне сомнительная авантюра😂. Одной безумной мечтой меньше. Очень хочу попасть к вам на летнюю версию этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Николай
Прекрасное место! Действительно, чувствуется вся мощь природы! Красивые виды на океан, побережье и вулканы! Выражаю благодарность нашему экскурсоводу, Сергею! Весь маршрут, от дверей до дверей, было интересно слушать его рассказы! Сергей прекрасно разбирается в теме экскурсии. Также нас ждал приятный сюрприз, обед на берегу океана. Отличная поездка!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии на «Халактырский пляж: добраться до края света»