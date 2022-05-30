Мы проедем мимо сформировавшегося 30 тысяч лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера — я расскажу, что повлияло на здешний ландшафт. Вы увидите горы Лагерная, Синичкина, Пионерская: на этих лыжных курортах тренируются спортсмены нашей сборной. И цель нашей поездки — Халактырский пляж с чёрным песком, шумом волн и сопками вулканов вдали; слова излишни, лучше увидеть это своими глазами.
Мы вспомним путешественника, ботаника и географ Степана Петровича Крашенникова, исследовавшего эти края в 18-м веке: пейзаж Авачинской бухты формировался прямо на его глазах — я помогу понять, как это происходило. Разберёмся, почему на Алактырском пляже такой песок, в чем его особенность. Поговорим об истории вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. А ещё я расскажу об уникальной природе этих мест, в том числе о камчатской каменной берёзе-эндемике Камчатки.
В несезон или при плохой погоде вы ничего не упустите: в моем «портфеле экскурсовода» заготовлены иллюстрации к рассказу.
Обязательная часть программы — чаепитие с видом на океан: в меню камчатский Иван-чай и бутерброды с местной красной рыбой.
— Трансфер из пригорода (детали уточняйте в переписке)
— Утренняя экскурсия к рассвету на Халактырыском пляже: 12000 рублей
— Перекус в кафе