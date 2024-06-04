Халактырский пляж – экскурсии на Камчатке

Найдено 23 экскурсии в категории «Халактырский пляж» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
79 отзывов
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792 за всё до 6 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: добраться до края света
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000 за человека
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2200019 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
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    сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное! В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
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    не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами. Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию) Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
    Поскольку за всё время моего отпуска солнечная погода была только в день прилёта, Иван любезно согласился перенести экскурсию, а также
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    расширить её поездкой по городу. Ваня — превосходный гид и рассказчик, а ещё очень заботливый. Я насладилась закатом на пляже, выпила горячего чаю с восхитительными блинами с красной рыбой, набрала знаменитого чёрного песка в маленькие бутылочки — что ещё нужно для счастья? 🥰 В качестве альтернативы отмененной экскурсии Иван предложил несколько вариантов замены, в результате чего мы также посетили побережье Охотского моря, отведав по дороге знаменитые сокочинские пирожки. Глядя на море, понимаешь, почему Тихий океан все-таки тихий. 🤭 С нетерпением жду отснятое видео, чтобы вновь пережить испытанные эмоции.

  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Самые популярные места Камчатки за 1 день
    Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
    Отличное путешествие, Иван отличный гид,всё рассказал. подсказал, чаем с закуской из рыбки, напоил)))Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Халактырский пляж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  2. Халактырский пляж: закат у Тихого океана
  3. Халактырский пляж: добраться до края света
  4. Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
  5. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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