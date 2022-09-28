2 день

Прогулка по Тихому океану, о. Старичков

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах!

07:00 завтрак

08:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!

Сегодня вы увидите знаменитые скалы «Три брата», остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

13:00 обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!

А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.

Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).

15:00 возвращение на берег.

Переезжаем в гостевой дом, чтобы подготовиться уже к активной части маршрута следующих дней!

19:00 ужин.

Свободная программа.