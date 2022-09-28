Сегодня день сбора участников со всей страны (самолёты прилетают разными рейсами и времени).
По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим отвезем к памятнику с медведем «Здесь начинается Россия», а затем заселим вас в коттеджи, согласно «купленным билетам».
13:00 время заселения в гостевой дом.
14:00 после заселения отправляемся на набережную в Петропавловск-Камчатский, где соприкасаемся с Тихим Океаном, посетим памятник батареи Максутова, которая отбивала англо-французскую эскадру во время Крымской войны!
19:00 возвращаемся в гостевой дом.
Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах!
07:00 завтрак
08:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!
Сегодня вы увидите знаменитые скалы «Три брата», остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.
13:00 обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!
А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.
Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).
15:00 возвращение на берег.
Переезжаем в гостевой дом, чтобы подготовиться уже к активной части маршрута следующих дней!
19:00 ужин.
Свободная программа.
08:00 завтрак.
09:00 за нами приезжает заряженный транспорт.
Загружаем вещи на крышу вахтовки и отправляемся за перевал Вилючинский.
Ехать достаточно долго. Будем делать остановки в магазине и для набора родниковой воды.
13:00 водопад Вилючинский.
Одно из популярный мест для туристов и местных жителей.
Водопад находится в 40 км от города Петропавловск-Камчатский. Высота – 40 метров (17 этажный дом).
Здесь сделаем фотографии, перекусим красной рыбой и двинемся дальше.
15:00 перевел Вилючинский.
Красивейшее место откуда открывается широкий обзор.
Здесь мы увидим во всей красе Вилючинский вулкан, а на горизонте – Мутновский и Горелый.
Сделав много ярких фотографии отправляемся на точку нашей стоянки.
16:00 размещение на стоянке, установка бивака.
Желающие за отдельную плату могут разместиться в гостевом модуле (чтобы не спать в палатках).
18:00 водопад Спокойный.
Ехать нам 10 минут. Тут очень-очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.
Сам же водопад – мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Красивые фотографии, умиротворение – всё это в этом месте вы 100% получите.
Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся.
19:30 возвращение на стоянку.
Ужин.
Свободная программа.
Можно заказать баню и душ.
08:00 завтрак.
09:00 переезд на вулкан Горелый. В пути полтора часа.
10:30 подъем на вулкан.
При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера.
Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.
Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда-обратно (иногда из погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).
15:00 плотный перекус.
Выдвигаемся в пещеры вулкана Горелого.
16:30 пещеры.
Этот невероятный природный феномен представляет собой туннели, по которым во время извержения текла раскаленная магма, непрерывно вытекающая из жерла вулкана.
Пещерам вулкана Горелый приблизительно 2 тысячи лет.
Все пещеры сосредоточены на небольшом участке лавового потока. Всего их 14, самая длинная из пещер – 140 м, а самая короткая – 16 м, но доступны для посещения только 6 из них.
19:00 возвращение на стоянку. Ужин. Свободная программа. Можно заказать баню и душ.
07:30 завтрак.
Собираем палатки, вещи. Загружаем транспорт.
09:00 отправляемся на другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская.
Тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.
Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой «Малой долины гейзеров» или «Дачные источники» (рядом находится поселок Дачный).
Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.
13:00 плотный перекус с купанием в термальных источниках под водопадом.
Здесь при погодных условиях отдыхаем 2 часа, наслаждаемся солнцем.
14:00 переезд до базы Карымшина.
Заселение на базу.
Свободный отдых, купание в обустроенных горячих источниках!
19:00 на ужин будет вкусный плов в казане.
План А. – экскурсия в кратер Мутновского вулкана и посещение водопада Опасный.
P.S. Лирическое отступление.
Уже как 2 года данный район закрыт для традиционного проезда на транспорте из-за сошедших селей в 2021, 2022 годах. Без нарушений правил проезда в Заповедник единственный путь – треккинговый маршрут 28 км (туда-обратно) с набором высоты 750м. Если в 2023 году район откроют для транспорта, то мы обязательно выполним эту программу (будем знать ближе к 30 июня 2023 г).
План Б - Карымшинские горячие источники, переезд на Вачкажец.
08:30 завтрак.
09:00 прогулка до одноименного базе отдыха водопада (1 час), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким Карымшинским источникам (2 часа).
Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке!
14:00 плотный перекус, загружаем транспорт и отправляемся в кальдеру древнего вулкана Вачкажец.
17:00 ужин.
Разбиваем лагерь на берегу озера с живописными пиками горы Вачкажец.
Пока готовится ужин можно будет прогуляться в окрестности, пофотографироваться.
В этот день мы сможем сделать костер на оборудованном месте!
Свободная программа.
08:00 завтрак.
09:00 отсюда идем пешком на Вачкажец.
Кальдера супервулкана Вачкажец – место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и луга.
Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте это какая-то Швейцария!
16:00 плотный перекус.
Выезжаем на Малкинские источники.
По пути у нас будет пирожковый рай и магазины, где можно покушать и взять с собой знаменитые камчатские пироги.
19:00 ужин.
Как правило, сегодня готовим для вас стейки из красной рыбы.
После чего идем купаться в оборудованный бассейн с термальной водой Малки, который находится возле коттеджа!
08:00 завтрак.
09:00 переезд на точку начала маршрута сплава.
Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек.
Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов.
Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много. За сплав можно увидеть более 5 особей! НО, можно и не увидеть вовсе.
Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху.
15:00 возвращение в коттедж.
Перекус (плотный обед у нас будет на сплаве).
Идем купаться на дикие малкинские источники.
Увидите, как сквозь землю пробиваются термальные пузырики.
19:00 ужин.
Турнир по бильярду и другие игры.
07:00 подъем, сбор вещей.
08:00 выезд на одно из самых уникальный мест Камчатки – озеро Толмачево.
С любой точки озера Толмачева открывается вид на один из красивейших вулканов Камчатки – вулкан Опала.
Прогулка в окрестности Толмачевского озера.
При хорошей погоде проедем к еще одной интересной достопримечательности – озеро «Медвежья Чаша».
Водоем образовался в кратере потухшего вулкана, диаметр которого составляет 800 м., и глубиной 250 м.
14:00 перекус в пирожковом раю (Сокочинские пирожки).
15:00 искупаемся в шикарном бассейне горячих источников Начики, где проходили реабилитацию наши советские космонавты и подводники.
Далее нас ожидает длительный переезд под вулкан Авачинский вдоль русла высохшей реки.
20:00 заселение в альпинистский приют.
Здесь хостел номера в видом на вулкан Авачинский и Корякский.
Готовим ужин и определяем команду, которая пойдет на восхождение вулкана.
Ранний отбой.
03:00 (при хорошей погоде) ранний подъем для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.
Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.
12:00 при благоприятных обстоятельства достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м).
Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!
18:00 спуск с вершины.
Ужин.
19:00 идем в баню!
И потом смело можем отдыхать – сегодня вы большие Герои!
Для тех, кто не идет на вершину будет предложена альтернатива – прогулка на экструзию Верблюд.
Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2-3 часа туда-обратно.
09:00 поздний завтрак.
10:00 сходим на экструзию Верблюда (если вдруг накануне никто не сходил), а после плотного перекуса отправляемся на Халактырский пляж.
15:00 разбиваем лагерь в уютном месте, где с одной стороны река, а с другой – Тихий Океан! (а с третьей – горы и с четвертой – вулканы).
В общем красивое место для завершения активной, насыщенной программы.
Далее у нас свободная программа:
19:00 ужин.
Делимся эмоциями.
В случае плохой погоды накануне, при желании участников группы мы сможем сделать вторую попытку восхождения на вулкан Авачинский! А вечером переехать на пляж к Тихому Океану. Это уникальная возможность нашего тура.
06:00 подъем, чтобы встретить рассвет самыми первыми на континенте!
Вы не должны проспать, чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, края материка, под шум прибоя могучих волн Тихого океана – рассветом!
12:00 переезжаем в коттедж в г. Петропавловск-Камчатский, отдыхаем.
18:00 будет заказан столик на нашу команду в одном из лучших ресторанов города (ужин оплачивается отдельно).
Свободная программа.
12:00 время выселение из коттеджа.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание в коттедже, гостевом доме, на турбазе и в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты покупки тура, руб:
В зависимости от даты тура мы используем 3 гостевых коттеджа.
В одном на территории дома есть: баня, купель. Номера на 2-4 человека с раздельным кроватями, 3 туалетных комнаты с душем на этаже.
В другом: на территории дома есть свой сад, летняя кухня. Номера на 2-3 человека с раздельными кроватям, туалетные комнаты с душем в номере.
В третьем: в самом центре города на горе, с шикарным видом на Авачинскую бухту. Номера на 2 места с раздельными и сдвоенными кроватями, туалетные комнаты с душем на этаже. В шаговой доступности (10 мин) набережная города.
Трёхэтажный коттедж с туалетом, душем на каждом этаже.
Раздельные номера на 2-3 человека. На территории дома оборудованный бассейн с термальной водой Малки.
Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4-6 мест, двухъярусные кровати.
Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.
Используем новые палатки Trek Planet на 2-4 человека с большим тамбуром. Устойчивые к ветру и дождю.
База построенная на высоких сваях (чтобы зимой не засыпало по крышу). Раздельные номера на 2-4 человека с туалетом, душем внутри. На территории базы 2 термальных бассейна с горячих источников Карымшина.
|Наименование
|Количество
|Примечание
|Важность
|ЭКИПИРОВКА
|Треккинговые ботинки
|1 пара
|Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
|Рекомендовано
|Кроссовки, сандалии/тапочки
|1 пара
|Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
|Рекомендовано
|Дождевик
|1 штука
|Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
|Обязательно
|Куртка ветрозащитная с капюшоном
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
|Рекомендовано
|Брюки ветрозащитные
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
|Рекомендовано
|Термобелье (лёгкое)
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
|Рекомендовано
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
|Обязательно
|Кофта/флисовая куртка
|1 штука
|Должно быть тепло.
|Обязательно
|Перчатки/рукавицы
|2 пары
|Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
|Обязательно
|Носки теплые
|3 пара
|Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
|Обязательно
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Рекомендовано
|Сменное нижнее белье
|3 штуки
|Личная гигиена ☺
|Рекомендовано
|Купальник, полотенце
|1 штука
|Будем купаться в термальных источниках
|Рекомендовано
|Рюкзак экспедиционный
|30-80 л.
|Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет.
|Рекомендовано
|Накидка на рюкзак от дождя/снега
|1 штука
|Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль
|Рекомендовано
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от 0оС, -5оС.
|Обязательно
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
|Обязательно
Очки солнцезащитные
1 штука
Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
Рекомендовано
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан
|Рекомендовано
|Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага
|1 штука
|Личная гигиена
|Обязательно
|Кружка, ложка, миска
|1 комплект
|Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды!
|Обязательно
|Бутылка для воды/гидратор/термос
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай.
|Обязательно
|Крем и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты
|Рекомендовано
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт - обязательно!
|Обязательно
|Страховка от НС
|Рекомендовано
|Паспорт РФ
|Всегда иметь с собой копию паспорта.
|Обязательно
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если же вы решите остаться на Камчатке еще на денек, то можно будет договориться о продлении проживания в коттедже или уже переехать в город, снять квартиру.
Максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки – это 4-х часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров.
Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!
Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.
В городе средняя на наши туры +20С. За перевалом + 15С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.
Вулкан – не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты – 1800м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.
При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.
Уникальность нашего тура – у вас будет 2 попытки сделать восхождение на вулкан!
В локации города – все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте – Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.
Все расходы мы максимум включили в тур.
Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):
Если вы задаете этот вопрос, то возможно слышали об предновогодней новости, что частный сектор в лице учредителей, которые строили Роза Хутор в Сочи, поставили шлагбаум в самую популярную зону Камчатки: вулкан Горелый, Мутновская ГеоТЭЦ и др.
Действительно неприятная новость, но силами наших коллег прокуратура уже обязала убрать шлагбаум и переделывать документацию коммерческой компании.
Вероятность плохого сценария сохраняется, но будут, скорее всего, дополнительные пропуска, объездные пути и т. д., чтобы позволить не прерывать туристский поток в ту область.
Тем не менее, для наших туристов мы разработали план Б, если ситуация критически изменится. Об этом уже будет известно не позднее 30 мая 2023 года.