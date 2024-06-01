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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«Поднимемся на гору Верблюд (200 метров), откуда вы полюбуетесь завораживающим видом на вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, а в ясную погоду можно увидеть ещё 4 вулкана»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
«На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади»
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«При желании можно будет подняться на гору Верблюд»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
«Это путешествие — отличная возможность попробовать себя в речной рыбалке, ведь именно с этим занятием Камчатка ассоциируется у большинства представителей мужского пола»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Желающие cмогут испытать удачу на морской рыбалке и добудут рыбу для нашего обеда и ужина»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Устроим рыбалку с борта и полакомимся ухой от повара»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Животные»
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- На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
- На лошадях к Корякскому вулкану
- Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
- Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
- Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
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