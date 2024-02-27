Рыболовные туры – туры на Камчатке

Найдено 4 тура в категории «Рыболовные туры» на Камчатке, цены от 95 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000 за человека
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875 за человека
Легендарные маршруты Камчатки
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александр
    30 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Прекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вся Камчатка за 14 дней
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • В
    Виталий
    6 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Нам очень понравилось. Спасибо большое!!!
  • К
    Кирилл
    18 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Отличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Все четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
  • В
    Виктория
    5 октября 2022
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Хочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
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    поездкой изучали много информации по Камчатке и не могли никак найти программу не требующую особой физической подготовки и что бы были включены все основные экскурсии, включая вертолетные. Такую программу нам предложили только здесь, остальные компании предлагали либо индивидуально делать такую программу (ценник сразу увеличивался в 2 раза) либо набирать по отдельности каждую экскурсию, что для нас было очень неудобно. В итоге остановились на данной турфирме и не пожалели. По существу, для тех кто только планирует поездку: 1. Собирайтесь обязательно по списку который вам высылают. Мы не взяли шорты, гамаши и крем от загара, о чем очень сильно пожалели. 2. Будьте готовы к тому, что вертолетные экскурсии могут переноситься. У нас была заявлена экскурсия на 3й день, по факту из-за нелетной погоды вылетели только на 6й день. 3. На Камчатке отсутствуют дороги. Ехать на огромном камазе до вулканов примерно 2-3 часа по бездорожью. Некоторым участникам в нашей группе становилось плохо, а мы к такому привыкли и нормально переносили дорогу. 4. Мы не увидели касаток, хотя группа перед нами рассказывала, что видели аж 3 касатки. К этому тоже нужно быть готовыми, некоторые в нашей группе расстроились до слез) Мне кажется нужно понимать, что это природа и дело случая. За то мы увидели сивучей, камчатских крабов и ловили разную большую рыбу (не знаю как она называется). В целом, Камчатка это что то невероятное. Могу с уверенностью сказать,что каждый должен там побывать. Пейзажи невообразимые! Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен. А вам ребята желаю успехов, вы большие молодцы! И еще раз спасибо за такую интересную программу и слаженную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Рыболовные туры»

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  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Рыболовные туры" можно забронировать 4 тура от 95 000 до 160 000.
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