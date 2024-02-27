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Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВиталий6 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турНам очень понравилось. Спасибо большое!!!
- ККирилл18 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииОтличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия4 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииВсе четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
- ВВиктория5 октября 2022Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииХочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Рыболовные туры»
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