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поездкой изучали много информации по Камчатке и не могли никак найти программу не требующую особой физической подготовки и что бы были включены все основные экскурсии, включая вертолетные. Такую программу нам предложили только здесь, остальные компании предлагали либо индивидуально делать такую программу (ценник сразу увеличивался в 2 раза) либо набирать по отдельности каждую экскурсию, что для нас было очень неудобно. В итоге остановились на данной турфирме и не пожалели. По существу, для тех кто только планирует поездку: 1. Собирайтесь обязательно по списку который вам высылают. Мы не взяли шорты, гамаши и крем от загара, о чем очень сильно пожалели. 2. Будьте готовы к тому, что вертолетные экскурсии могут переноситься. У нас была заявлена экскурсия на 3й день, по факту из-за нелетной погоды вылетели только на 6й день. 3. На Камчатке отсутствуют дороги. Ехать на огромном камазе до вулканов примерно 2-3 часа по бездорожью. Некоторым участникам в нашей группе становилось плохо, а мы к такому привыкли и нормально переносили дорогу. 4. Мы не увидели касаток, хотя группа перед нами рассказывала, что видели аж 3 касатки. К этому тоже нужно быть готовыми, некоторые в нашей группе расстроились до слез) Мне кажется нужно понимать, что это природа и дело случая. За то мы увидели сивучей, камчатских крабов и ловили разную большую рыбу (не знаю как она называется). В целом, Камчатка это что то невероятное. Могу с уверенностью сказать,что каждый должен там побывать. Пейзажи невообразимые! Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен. А вам ребята желаю успехов, вы большие молодцы! И еще раз спасибо за такую интересную программу и слаженную работу!