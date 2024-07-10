В краю «дышащих гигантов» вас ждут разноцветные кратеры, горячие источники и восхитительные местные блюда. Вы подниметесь на живописные действующие вулканы полуострова — Плоский Толбачик, Мутновский, Горелый и Авачинский, познакомитесь с культурой народов Севера, и всё это — в сопровождении профессиональной команды, которая сделает ваше пребывание в диком краю максимально комфортным и атмосферным.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий.

Рекомендации к экипировке перед началом путешествия.

Одежда

•Тёплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном.

•Удобные спортивные брюки, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.

•Ветрозащитный костюмом и сменные брюки.

•Флисовая куртка или свитер с высоким воротником, тёплая жилетка

•Термобельё.

•Головной убор — панама или кепка с длинным козырьком для защиты от солнца; флисовая или шерстяная шапочка.

•Перчатки флисовые из гортекса или простые хлопчатобумажные

•Купальный костюм и полотенце

Обувь

• Кожаные или с Gore-Tex покрытием треккинговые ботинки с толстой жёсткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу.

• Обязательна сменная обувь: кроссовки для отдыха и прогулок в городе.

• Тапочки или сланцы.

Снаряжение

• Большая сумка для личных вещей, маленький рюкзак объемом до 30 литров (в него можно сложить запасную одежду, фотоаппарат и флягу с водой), лекарственные средства для собственного потребления, карманный складной нож, крем солнцезащитный и бальзам для губ, солнцезащитные очки, камера и/или фотоаппарат, репеллент.

Если в составе группы присутствуют люди с пищевыми аллергиями или другими ограничениями (вегетарианство различных типов, халяльное или кошерное питание), необходимо известить об этом гида как минимум за неделю до даты начала тура.