Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Авторский тур на Камчатке

Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте

Подняться на действующие вулканы и попробовать свежесваренную уху из океанской рыбы, с ветерком промчаться на внедорожниках и прогуляться по Халактырскому пляжу с чёрным песком.

Будем жить в комфортабельном отеле и на турбазе с невероятными видами! По вечерам будем пить горячий глинтвейн и любоваться звёздным небом.

Ещё расслабимся в горячих источниках, увидим гейзеры и прогуляемся по каньону Опасный, а любители острых ощущений смогут искупаться в открытых водах и попробовать себя в сёрфинге.
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Ближайшие даты:
6
июл
14
июл
24
июл
9
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 16 лет.

Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и для активных дней; обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца; купальник, ветровка (одежда должна быть ветрозащитной и закрытой); тёплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки (на высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура); трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой, высокая, разношенная, лёгкие кеды для города и лагеря, солнцезащитные очки, крем от загара, обязательно много средства от комаров, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна; рюкзак/сумка (чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать).

Проживание. Будем жить в бутик-отеле «Dolce Vita»/ «Аэроотель»/ «Sopka»/ гостевом доме «Альфа-guest», 2-3-местное размещение.

Питание. В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.

Добро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на Камчатку
2 день

Мутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздами

Проснёмся пораньше, позавтракаем и на машинах высокой проходимости отправимся к Мутновскому вулкану. Термальные источники и струи пара образуют над ним клубы дыма, которые мы увидим уже за много километров до самого вулкана.

У подножия Мутновского расположился каньон с интригующим названием Опасный. Разноцветные отвесные скалы с особо выделяющимися красными оттенками, крутые обрывы и высокие водопады, с рёвом обрушивающиеся вниз — место оправдывает своё прозвище. Сделаем эффектные кадры, пообедаем и начнём восхождение на вулкан Мутновский на высоту 2322 м.

Покорим вершину, спустимся вниз на турбазу. Вас ждут вкусный ужин и небо, усыпанное звёздами — такого не увидеть в городе.

Мутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздамиМутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздамиМутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздамиМутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздамиМутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздами
3 день

Восхождение на вулкан Горелый

После пробуждения сделаем зарядку, насладимся завтраком и выдвинемся в путь — сегодня покоряем вулкан Горелый. Горный хребет протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом.

Они образовались около 2 тысяч лет назад во время извержения, когда верхние слои лавы уже застывали, а нижние продолжили растекаться. Всего пещер 14, но попасть можно лишь в 6 — в одну из них мы заглянем.

После спуска насладимся вкусным ужином и ароматным глинтвейном. Ночевать будем на турбазе.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
4 день

Мутновская ГеоЭс и водопад Спокойный

Утром позавтракаем, разомнёмся на зарядке, соберём лагерь и после завтрака поедем на Мутновскую ГеоЭс, которая решает проблему нехватки энергетических ресурсов необычным методом: использует потенциал горячего пара из недр земли.

От почвы здесь поднимаются белые клубы дыма, а в лужах с кипятком можно даже сварить яйца. А ещё здесь специфично пахнет.

После обеда поедем на водопад Спокойный, совсем не соответствующий своему названию. Полюбуемся, как с отвесных скалистых склонов с шумом падают потоки воды и поедем дальше. Вечером заселимся в гостиницу.

Мутновская ГеоЭс и водопад СпокойныйМутновская ГеоЭс и водопад СпокойныйМутновская ГеоЭс и водопад СпокойныйМутновская ГеоЭс и водопад Спокойный
5 день

Самостоятельный день

Свободный день. Вы сможете самостоятельно прогуляться по набережной Петропавловска-Камчатского, побывать в музее вулканов или расслабиться в горячих источниках — подскажем лучшие варианты.

Закат рекомендуем встретить на Мишенной сопке. Отсюда открывается головокружительный панорамный вид на Морскую бухту и вулканы. За местной кухней и деликатесами советуем отправиться в ресторан «Камчатка».

Самостоятельный деньСамостоятельный деньСамостоятельный деньСамостоятельный деньСамостоятельный день
6 день

Подъём на вулкан Авачинский

Сегодня отправимся на вершину вулкана Авачинского — символа Камчатки, настоящего великана и одного из самых активных вулканов в округе. Подъём и спуск займут около 10 часов. Они будут стоить того: перед нами, восходителями, откроется головокружительный вид Срединного хребта, Петропавловска-Камчатского, рек и Авачинской бухты, совсем крошечных по сравнению с кратером вулкана.

Вечером вернёмся в отель и отдохнём.

Подъём на вулкан АвачинскийПодъём на вулкан АвачинскийПодъём на вулкан АвачинскийПодъём на вулкан АвачинскийПодъём на вулкан АвачинскийПодъём на вулкан Авачинский
7 день

Прогулка на яхте

После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.

Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!

Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.

Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
8 день

Чёрный пляж и отъезд

Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу с крабами и ухой из форел, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 16:00.

Чёрный пляж и отъездЧёрный пляж и отъездЧёрный пляж и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание в 2-7 дни, пикник в 8 день
  • Проживание в гостинице 5 ночей и 2 ночи на турбазе, 2-3 местное размещение
  • Услуги горного гида и полное сопровождение на всех этапах восхождений и похода
  • Трансферы на внедорожниках, топливо и услуги водителя
  • Прогулка на яхте, рыбалка и обед с морепродуктами
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Сопровождение организатора
  • Трекинговые палки
  • Страховка
  • Регистрация в МЧС, все сборы, оплаты национальных парков и оформление разрешений на посещения
  • Памятный сувенир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского
  • Дополнительные развлечения
  • Питание в 1 день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, выбирайте рейсы после 16:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыХалактырский пляжПопулярные местаВулкан МутновскийПрирода и пейзажиВулкан АвачинскийКратер вулкана ГорелыйСкалы «Три брата»Водные развлеченияРыбалкаЖивотныеНа яхтеВулканыВосхождения

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