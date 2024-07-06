Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Будем жить в комфортабельном отеле и на турбазе с невероятными видами! По вечерам будем пить горячий глинтвейн и любоваться звёздным небом.
Ещё расслабимся в горячих источниках, увидим гейзеры и прогуляемся по каньону Опасный, а любители острых ощущений смогут искупаться в открытых водах и попробовать себя в сёрфинге.
июл
июл
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 900 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 16 лет.
Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и для активных дней; обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца; купальник, ветровка (одежда должна быть ветрозащитной и закрытой); тёплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки (на высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура); трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой, высокая, разношенная, лёгкие кеды для города и лагеря, солнцезащитные очки, крем от загара, обязательно много средства от комаров, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна; рюкзак/сумка (чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать).
Проживание. Будем жить в бутик-отеле «Dolce Vita»/ «Аэроотель»/ «Sopka»/ гостевом доме «Альфа-guest», 2-3-местное размещение.
Питание. В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.
Мутновский вулкан, каньон Опасный и ужин под звёздами
Проснёмся пораньше, позавтракаем и на машинах высокой проходимости отправимся к Мутновскому вулкану. Термальные источники и струи пара образуют над ним клубы дыма, которые мы увидим уже за много километров до самого вулкана.
У подножия Мутновского расположился каньон с интригующим названием Опасный. Разноцветные отвесные скалы с особо выделяющимися красными оттенками, крутые обрывы и высокие водопады, с рёвом обрушивающиеся вниз — место оправдывает своё прозвище. Сделаем эффектные кадры, пообедаем и начнём восхождение на вулкан Мутновский на высоту 2322 м.
Покорим вершину, спустимся вниз на турбазу. Вас ждут вкусный ужин и небо, усыпанное звёздами — такого не увидеть в городе.
Восхождение на вулкан Горелый
После пробуждения сделаем зарядку, насладимся завтраком и выдвинемся в путь — сегодня покоряем вулкан Горелый. Горный хребет протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом.
Они образовались около 2 тысяч лет назад во время извержения, когда верхние слои лавы уже застывали, а нижние продолжили растекаться. Всего пещер 14, но попасть можно лишь в 6 — в одну из них мы заглянем.
После спуска насладимся вкусным ужином и ароматным глинтвейном. Ночевать будем на турбазе.
Мутновская ГеоЭс и водопад Спокойный
Утром позавтракаем, разомнёмся на зарядке, соберём лагерь и после завтрака поедем на Мутновскую ГеоЭс, которая решает проблему нехватки энергетических ресурсов необычным методом: использует потенциал горячего пара из недр земли.
От почвы здесь поднимаются белые клубы дыма, а в лужах с кипятком можно даже сварить яйца. А ещё здесь специфично пахнет.
После обеда поедем на водопад Спокойный, совсем не соответствующий своему названию. Полюбуемся, как с отвесных скалистых склонов с шумом падают потоки воды и поедем дальше. Вечером заселимся в гостиницу.
Самостоятельный день
Свободный день. Вы сможете самостоятельно прогуляться по набережной Петропавловска-Камчатского, побывать в музее вулканов или расслабиться в горячих источниках — подскажем лучшие варианты.
Закат рекомендуем встретить на Мишенной сопке. Отсюда открывается головокружительный панорамный вид на Морскую бухту и вулканы. За местной кухней и деликатесами советуем отправиться в ресторан «Камчатка».
Подъём на вулкан Авачинский
Сегодня отправимся на вершину вулкана Авачинского — символа Камчатки, настоящего великана и одного из самых активных вулканов в округе. Подъём и спуск займут около 10 часов. Они будут стоить того: перед нами, восходителями, откроется головокружительный вид Срединного хребта, Петропавловска-Камчатского, рек и Авачинской бухты, совсем крошечных по сравнению с кратером вулкана.
Вечером вернёмся в отель и отдохнём.
Прогулка на яхте
После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.
Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!
Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.
Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.
Чёрный пляж и отъезд
Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу с крабами и ухой из форел, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание в 2-7 дни, пикник в 8 день
- Проживание в гостинице 5 ночей и 2 ночи на турбазе, 2-3 местное размещение
- Услуги горного гида и полное сопровождение на всех этапах восхождений и похода
- Трансферы на внедорожниках, топливо и услуги водителя
- Прогулка на яхте, рыбалка и обед с морепродуктами
- Трансферы из/в аэропорт
- Сопровождение организатора
- Трекинговые палки
- Страховка
- Регистрация в МЧС, все сборы, оплаты национальных парков и оформление разрешений на посещения
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского
- Дополнительные развлечения
- Питание в 1 день