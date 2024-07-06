Проснёмся пораньше, позавтракаем и на машинах высокой проходимости отправимся к Мутновскому вулкану. Термальные источники и струи пара образуют над ним клубы дыма, которые мы увидим уже за много километров до самого вулкана.

У подножия Мутновского расположился каньон с интригующим названием Опасный. Разноцветные отвесные скалы с особо выделяющимися красными оттенками, крутые обрывы и высокие водопады, с рёвом обрушивающиеся вниз — место оправдывает своё прозвище. Сделаем эффектные кадры, пообедаем и начнём восхождение на вулкан Мутновский на высоту 2322 м.

Покорим вершину, спустимся вниз на турбазу. Вас ждут вкусный ужин и небо, усыпанное звёздами — такого не увидеть в городе.