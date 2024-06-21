Найдено 3 тура в категории « Перезагрузка » на Камчатке, цены от 37 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 3 дня Выходные на рыбалке в мини-группе Порыбачить на двух реках в проверенных местах, поймать камчатских лососей и отведать ухи Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня 37 500 ₽ за человека 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур 5 дней По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями Начало: Петропавловск-Камчатский, утро 120 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур 4 дня Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,... 230 000 ₽ за всё до 4 чел. Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Перезагрузка»

Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «Перезагрузка», цены от 37500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август