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Авторский тур
3 дня
Выходные на рыбалке в мини-группе
Порыбачить на двух реках в проверенных местах, поймать камчатских лососей и отведать ухи
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Перезагрузка»
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