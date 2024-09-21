Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
А ещё вас ждут увлекательные развлечения: катание на сапах, морская прогулка, рыбалка и купание в термальных источниках.
Едем туда, где встречаются стихии, сопки вулканов возвышаются над бухтами океана, а в долинах дымятся фумаролы.
сен
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|148 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, большинство из них прибывает до 12:30.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно будет носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном.
В случае ненастной погоды или извержения вулкана возможны изменения в маршруте.
Проживание. В 2-местных номерах со всеми удобствами в отеле «Лагуна» 4* с термальным бассейном. Возможно одноместное размещение за доплату (наличие свободных мест в гостинице уточняется под запрос).
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди участников группы.
Питание. В стоимость включены завтраки на базе гостиницы и обеды-перекусы во время экскурсий, кроме обедов в 1-й, 2-й, 7-й дни.
Программа тура по дням
Халактырский пляж
Встречаемся, размещаемся в гостинице и отправляемся к океану, на Халактырский пляж, знаменитый чёрным песком вулканического происхождения. Погуляем по широкому берегу, полюбуемся своенравной природой и вулканами, на которые отсюда открывается живописный вид. Желающие взбодриться смогут искупаться.
Вечером приедем обратно в отель.
Вулкан Вачкажец
Утром направляемся к древнейшему потухшему вулкану Вачкажец. В прошлом, во время извержений кратеры вулкана были разрушены, а на поверхности образовались большие цирки. У подножия увидим ледниковое озеро и каменно-берёзовый лес, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. Место здесь настолько живописное, что лучше один раз увидеть, а гулять тут — непередаваемое удовольствие.
Морская прогулка по Авачинской бухте
Сегодня впереди настоящее приключение — морское плавание по Авачинской бухте, про которую говорят, что в её водах могли бы поместиться все корабли мира. Полюбуемся Вилючинским, Авачинским и Корякским вулканами, увидим птичьи поселения — базары — на острове Старичков, именуемом по названию обитающих на нём пернатых. Гомон и суета, и правда, напоминают базар. На острове сосуществуют более десятка видов птиц, а общее количество, только представьте — около 183 тысяч!
Подойдём к скалам Три брата на границе бухты — там, где она сливается с Тихим океаном. Посмотрим на лежбища ушастых тюленей и, если повезёт, встретим дельфинов и косаток. А ещё сможем порыбачить и полакомиться свежим уловом во время обеда.
Поездка к озеру Толмачёва
Встанем пораньше, чтобы отправиться к озеру Толмачёва высоко в горах. Добравшись, насладимся чарующими видами водоёма, соседнего вулкана Опала, кратерного озера Медвежья чаша в форме идеального круга. Загадаем желания у 400-летней берёзы Эрмана (Патриаршей), ствол которой едва можно обхватить впятером, а возраст оценивается минимум в 650 лет. Желающие расслабятся в тёплых водах Апачинских термальных источников.
Прогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапах
После завтрака вас ждут водные развлечения: на одноместных каяках и сапах вы отправитесь в 4-часовое плавание — зарядитесь эмоциями и полюбуетесь пейзажами с воды. Можно и просто отдохнуть или прогуляться по Петропавловску-Камчатскому.
Пообедав, едем в город, чтобы познакомиться с его исторической частью. После посетим «Вулканариум» — интерактивный музей, экспозиция которого рассказывает о происхождении вулканов и их значении для планеты. Здесь даже есть лавовая пещера, в которую мы обязательно заглянем.
Район Мутновско-Горелой группы вулканов
В этот день на маневренном и вездеходном транспорте едем в живописный район Мутновско-Горелой группы вулканов. По дороге остановимся у крупнейшей в России электростанции.
Погуляем по Малой Долине гейзеров (Дачные источники). Увидим фумаролы — отверстия и трещины в земле, из которых под давлением выходит горячий газ, кипящие котлы и грифоны — вулканы в миниатюре, извергающие грязевые потоки.
Вечером поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.
Кратер вулкана Мутновского временно закрыт, но в случае изменения ситуации мы обязательно его посетим.
Дополнительные экскурсии на выбор или отдых в гостинице
Сегодня свободный день. По желанию, вы можете выбрать экскурсию или просто отдохнуть на территории гостиницы.
Выбор экскурсий разнообразен. Можно полетать на вертолёте, отправиться к термальным источникам, посетить этнографическое стойбище Каныран и познакомиться с жизнью аборигенов, поехать в питомник «Снежные псы», где содержатся ездовые лайки и хаски, сплавиться по реке Быстрая.
Отъезд
После завтрака посетим местный рынок, где можно запастись сувенирами, икрой и другими деликатесами. Затем выезжаем в аэропорт, куда прибудем около 10:00-10:30.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа профессиональных гидов-водителей
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Переезды на вахтовках по маршруту
- Проживание
- Все завтраки на базе гостиницы и обеды-перекусы во время экскурсий (исключение: обеды в 1-й, 2-й, 7-й дни)
- Все описанные по программе экскурсии
- Прогулка на катере по Авачинской бухте
- Посещение «Вулканариума»
- Катание на каяках и сапах во 2-й день
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до старта маршрута и обратно (от 30 000 руб. из Москвы и обратно)
- Все ужины и обеды в 1-й, 2-й, 7-й дни
- Одноместное размещение - 57 000 руб. за тур
- Посещение аквацентра и SPA-комплекса в гостинице - 500 руб. /посещение
- Дополнительные экскурсии и активности
- Медицинская страховка