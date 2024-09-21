Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Авторский тур на Камчатке

Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание

Обычно говорят, что решиться поехать на Камчатку могут только отважные путешественники, которые пожертвуют комфортными условиями ради удивительной природы. С нами же вам нужно решиться только на перелёт. Вы будете жить в гостинице и совершать несложные треккинги, вы даже можете взять с собой чемодан.

А ещё вас ждут увлекательные развлечения: катание на сапах, морская прогулка, рыбалка и купание в термальных источниках.

Едем туда, где встречаются стихии, сопки вулканов возвышаются над бухтами океана, а в долинах дымятся фумаролы.
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Ближайшие даты:
21
сен
28
сен
5
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет148 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, большинство из них прибывает до 12:30.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно будет носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном.
В случае ненастной погоды или извержения вулкана возможны изменения в маршруте.

Проживание. В 2-местных номерах со всеми удобствами в отеле «Лагуна» 4* с термальным бассейном. Возможно одноместное размещение за доплату (наличие свободных мест в гостинице уточняется под запрос).
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди участников группы.

Питание. В стоимость включены завтраки на базе гостиницы и обеды-перекусы во время экскурсий, кроме обедов в 1-й, 2-й, 7-й дни.

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж

Встречаемся, размещаемся в гостинице и отправляемся к океану, на Халактырский пляж, знаменитый чёрным песком вулканического происхождения. Погуляем по широкому берегу, полюбуемся своенравной природой и вулканами, на которые отсюда открывается живописный вид. Желающие взбодриться смогут искупаться.
Вечером приедем обратно в отель.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
2 день

Вулкан Вачкажец

Утром направляемся к древнейшему потухшему вулкану Вачкажец. В прошлом, во время извержений кратеры вулкана были разрушены, а на поверхности образовались большие цирки. У подножия увидим ледниковое озеро и каменно-берёзовый лес, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. Место здесь настолько живописное, что лучше один раз увидеть, а гулять тут — непередаваемое удовольствие.

Вулкан ВачкажецВулкан ВачкажецВулкан Вачкажец
3 день

Морская прогулка по Авачинской бухте

Сегодня впереди настоящее приключение — морское плавание по Авачинской бухте, про которую говорят, что в её водах могли бы поместиться все корабли мира. Полюбуемся Вилючинским, Авачинским и Корякским вулканами, увидим птичьи поселения — базары — на острове Старичков, именуемом по названию обитающих на нём пернатых. Гомон и суета, и правда, напоминают базар. На острове сосуществуют более десятка видов птиц, а общее количество, только представьте — около 183 тысяч!

Подойдём к скалам Три брата на границе бухты — там, где она сливается с Тихим океаном. Посмотрим на лежбища ушастых тюленей и, если повезёт, встретим дельфинов и косаток. А ещё сможем порыбачить и полакомиться свежим уловом во время обеда.

Морская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухтеМорская прогулка по Авачинской бухте
4 день

Поездка к озеру Толмачёва

Встанем пораньше, чтобы отправиться к озеру Толмачёва высоко в горах. Добравшись, насладимся чарующими видами водоёма, соседнего вулкана Опала, кратерного озера Медвежья чаша в форме идеального круга. Загадаем желания у 400-летней берёзы Эрмана (Патриаршей), ствол которой едва можно обхватить впятером, а возраст оценивается минимум в 650 лет. Желающие расслабятся в тёплых водах Апачинских термальных источников.

Поездка к озеру ТолмачёваПоездка к озеру ТолмачёваПоездка к озеру ТолмачёваПоездка к озеру Толмачёва
5 день

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапах

После завтрака вас ждут водные развлечения: на одноместных каяках и сапах вы отправитесь в 4-часовое плавание — зарядитесь эмоциями и полюбуетесь пейзажами с воды. Можно и просто отдохнуть или прогуляться по Петропавловску-Камчатскому.

Пообедав, едем в город, чтобы познакомиться с его исторической частью. После посетим «Вулканариум» — интерактивный музей, экспозиция которого рассказывает о происхождении вулканов и их значении для планеты. Здесь даже есть лавовая пещера, в которую мы обязательно заглянем.

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапахПрогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапахПрогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапахПрогулка по Петропавловску-Камчатскому, музей вулканов, катание на каяках и сапах
6 день

Район Мутновско-Горелой группы вулканов

В этот день на маневренном и вездеходном транспорте едем в живописный район Мутновско-Горелой группы вулканов. По дороге остановимся у крупнейшей в России электростанции.
Погуляем по Малой Долине гейзеров (Дачные источники). Увидим фумаролы — отверстия и трещины в земле, из которых под давлением выходит горячий газ, кипящие котлы и грифоны — вулканы в миниатюре, извергающие грязевые потоки.

Вечером поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.
Кратер вулкана Мутновского временно закрыт, но в случае изменения ситуации мы обязательно его посетим.

Район Мутновско-Горелой группы вулкановРайон Мутновско-Горелой группы вулкановРайон Мутновско-Горелой группы вулканов
7 день

Дополнительные экскурсии на выбор или отдых в гостинице

Сегодня свободный день. По желанию, вы можете выбрать экскурсию или просто отдохнуть на территории гостиницы.
Выбор экскурсий разнообразен. Можно полетать на вертолёте, отправиться к термальным источникам, посетить этнографическое стойбище Каныран и познакомиться с жизнью аборигенов, поехать в питомник «Снежные псы», где содержатся ездовые лайки и хаски, сплавиться по реке Быстрая.

Дополнительные экскурсии на выбор или отдых в гостиницеДополнительные экскурсии на выбор или отдых в гостиницеДополнительные экскурсии на выбор или отдых в гостинице
8 день

Отъезд

После завтрака посетим местный рынок, где можно запастись сувенирами, икрой и другими деликатесами. Затем выезжаем в аэропорт, куда прибудем около 10:00-10:30.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа профессиональных гидов-водителей
  • Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Переезды на вахтовках по маршруту
  • Проживание
  • Все завтраки на базе гостиницы и обеды-перекусы во время экскурсий (исключение: обеды в 1-й, 2-й, 7-й дни)
  • Все описанные по программе экскурсии
  • Прогулка на катере по Авачинской бухте
  • Посещение «Вулканариума»
  • Катание на каяках и сапах во 2-й день
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до старта маршрута и обратно (от 30 000 руб. из Москвы и обратно)
  • Все ужины и обеды в 1-й, 2-й, 7-й дни
  • Одноместное размещение - 57 000 руб. за тур
  • Посещение аквацентра и SPA-комплекса в гостинице - 500 руб. /посещение
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:30 и 13:30. Мы будем встречать вас у выхода из аэропорта. В случае задержки рейсов обязательно вас подождём
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыХалактырский пляжПопулярные местаВулкан МутновскийПрирода и пейзажиАвачинская бухтаДолина ГейзеровСкалы «Три брата»Вулканы

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