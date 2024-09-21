Обычно говорят, что решиться поехать на Камчатку могут только отважные путешественники, которые пожертвуют комфортными условиями ради удивительной природы. С нами же вам нужно решиться только на перелёт. Вы будете жить в гостинице и совершать несложные треккинги, вы даже можете взять с собой чемодан. А ещё вас ждут увлекательные развлечения: катание на сапах, морская прогулка, рыбалка и купание в термальных источниках. Едем туда, где встречаются стихии, сопки вулканов возвышаются над бухтами океана, а в долинах дымятся фумаролы.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, большинство из них прибывает до 12:30.

Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно будет носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.

Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном.

В случае ненастной погоды или извержения вулкана возможны изменения в маршруте.