Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана

Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже

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Ответы на вопросы
Это короткое, но очень красивое путешествие, которое позволяет насладиться природой Камчатки, не выезжая куда-то далеко.

Вы поднимитесь на Мишенную сопку и сможете сделать отличные фотографии на фоне вулканов, Авачинской бухты и Тихого океана.

Ночь мы проведем в очень красивом месте на берегу Тихого океана, а на следующий день можно выбрать ту программу, которая больше нравится: отправиться в джип-тур на источники, устроить треккинг к Авачинскому вулкану или насладиться видами озера Толмачево.
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Ближайшие даты:
6
июн
8
июн
10
июн
13
июн
15
июн
17
июн
20
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность показа объектов и сами объекты, а также изменить маршрут вследствии неблагоприятных погодных условий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Набережная
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