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было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан почти нет, мы сделали все, что было возможно: покатались на склонах, заехали на две смотровые площадки, откуда открывался прекрасный вид, забрались на гору Верблюд, сами поездили на снегоходе. Маршрут поездки построен увлекательно; думаю, что на склонах Анатолий выбирает путь исходя из здоровья и настроения туристов. На протяжении всей поездки Анатолий был с нами рядом и обеспечивал безопасность. Большое спасибо Гиду за утепление! Минусов нет!