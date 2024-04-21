1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 апреля 2024Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
- ЕЕлена12 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
- ННаталья6 марта 2024На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
- ААнастасия27 февраля 2024Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
- ООльга15 февраля 2024Огромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своём родном крае! Успехов и процветания! 🎀
- ДДмитрий27 января 2024Отлично, спасибо гиду за экскурсию!
- ЭЭлина4 января 2024Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе. Не смотря на то, что посещение экскурсии
- ЕЕлена29 ноября 2023Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
- ддиана28 ноября 2023Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
- ММария21 ноября 2023Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Авачинский»
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