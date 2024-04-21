Вулкан Авачинский – экскурсии на Камчатке

Найдено 10 экскурсий в категории «Вулкан Авачинский» на Камчатке, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850 за всё до 7 чел.
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 апреля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
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    у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
  • А
    Анастасия
    27 февраля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
  • О
    Ольга
    15 февраля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Огромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своём родном крае! Успехов и процветания! 🎀
    Огромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своёмОгромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своёмОгромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своём
  • Д
    Дмитрий
    27 января 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Отлично, спасибо гиду за экскурсию!
  • Э
    Элина
    4 января 2024
    Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
    Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе. Не смотря на то, что посещение экскурсии
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    было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан почти нет, мы сделали все, что было возможно: покатались на склонах, заехали на две смотровые площадки, откуда открывался прекрасный вид, забрались на гору Верблюд, сами поездили на снегоходе. Маршрут поездки построен увлекательно; думаю, что на склонах Анатолий выбирает путь исходя из здоровья и настроения туристов. На протяжении всей поездки Анатолий был с нами рядом и обеспечивал безопасность. Большое спасибо Гиду за утепление! Минусов нет!

  • Е
    Елена
    29 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
  • д
    диана
    28 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
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    невозможного, а сразу предупредил, что подъем сложный и все зависит от погодных условий. Привез на место с красивыми видами. Мы не очень спортивная группа с детьми, поэтому подниматься пешком даже и не думали. Набегались по снегу, сделали тыщу классных фото. Сергей устроил нам потрясающий пикник с чаем, бутербродами, шампанским)) Получили невероятное удовольствие. Спасибо большое!!!

    Ходили на гору Верблюд 27.11.23
  • М
    Мария
    21 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
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    случайно, но увидев красивые фотографии и восторженные отзывы не раздумывая записались. Сергей очень грамотный экскурсовод, на месте провел инструктаж по технике безопасности, объяснял как безопасно передвигаться по заснеженным склонам, рассказывал историю возникновения вулканов, особенности, подробно ответил на все вопросы, а их было много)) Что касается организационных моментов - так же все понравилось, Сергей пошёл на встречу и забрал нас из отеля в Паратунке, по окончании экскурсии отвёл, по нашей просьбе, на рынок и подсказал где купить самую вкусную и свежую рыбу. Впечатления не забываемые, всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Авачинский»

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  1. Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
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  3. Экскурсия к Авачинскому вулкану
  4. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  5. Фрирайд с вулканов
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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