Групповые экскурсии Камчатки

Найдено 18 экскурсий в категории «Групповые» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за человека
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Групповая
10 часов
9 отзывов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000 за человека
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000 за человека
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за человека
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000 за человека
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
В гости к хозяевам моря
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000 за человека
Крабовое сафари на Камчатке
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000 за человека
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
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    крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте

  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно
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    порыбачили на камбалу. Кроме самой экскурсии, ещё и вкусно кормили во время плавания. Уха, краб стригун, бутерброды, блины, чай/кофе. Скатерть-самобранка настоящая. Особое спасибо устроителям за перенос даты по нашей просьбе, нашли возможность.

  • A
    Agnieszka
    7 апреля 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
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    на снегоходе и очень им понравилось. Получили тёплую одежду, тоже обувь! Маршрут интересный и впечетляет. Туда и обротно немножко другуя путь, всё время удивлялись красотой и в конце экскурсии перекусили что-то в красивом месте с видом.

  • Ж
    Жана
    28 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
    Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемомРебята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом
  • В
    Виталий
    9 марта 2024
    На снегоходах - к Авачинскому перевалу
    Всё прошло идеально. Очень советую.
    Всё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советуюВсё прошло идеально. Очень советую

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
  3. Конный тур в мини-группе к реке Аваче
  4. В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
  5. Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Групповые" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 9 000 до 29 500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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