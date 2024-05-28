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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
10 часов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ТТатьяна15 мая 2024Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
- ВВалерия15 мая 2024Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлизавета11 мая 2024Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
- ААндрей9 мая 2024Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно
- AAgnieszka7 апреля 2024Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только
- ЖЖана28 марта 2024Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!
- ВВиталий9 марта 2024Всё прошло идеально. Очень советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Групповые»
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