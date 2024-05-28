А Анна Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая читать дальше и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла

Т Татьяна Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе) Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!

Т Татьяна Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе) Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.

В Валерия Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе) Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.

В Вадим Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.

Е Елизавета Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты читать дальше крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым

А Андрей Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты читать дальше порыбачили на камбалу. Кроме самой экскурсии, ещё и вкусно кормили во время плавания. Уха, краб стригун, бутерброды, блины, чай/кофе. Скатерть-самобранка настоящая. Особое спасибо устроителям за перенос даты по нашей просьбе, нашли возможность. Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно

A Agnieszka На снегоходах - к Авачинскому перевалу читать дальше на снегоходе и очень им понравилось. Получили тёплую одежду, тоже обувь! Маршрут интересный и впечетляет. Туда и обротно немножко другуя путь, всё время удивлялись красотой и в конце экскурсии перекусили что-то в красивом месте с видом. Алексей отличный гид! Мы были с детьми 7 и 9 лет, они почти всё время сидели не в санях только

Ж Жана На снегоходах - к Авачинскому перевалу Ребята просто супер! Веселые, внимательные, с юмором! Кроме надежного транспорта обеспечили нас теплой одеждой, теплым приемом с очень вкусной едой и шиповниковым чаем! Все рассказали, показали и домой доставили!! Узнавать и наслаждаться Камчаткой - только с вами!!