Экскурсии проходящие только летом на Камчатке

Найдено 79 экскурсий в категории «Летние» на Камчатке, цены от 4 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
79 отзывов
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792 за всё до 6 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: добраться до края света
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000 за всё до 2 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 7 чел.
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за человека
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Групповая
10 часов
9 отзывов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000 за человека
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000 за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000 за всё до 4 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
Мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000 за всё до 6 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
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    сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное! В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
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    не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами. Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию) Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
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    географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
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    путешественникам не стоит пренебрегать возможностью узнать побольше о месте, где они проводят свой отпуск. Екатерина - отличный гид и рассказчик! Несмотря на то, что погода была дождливая, мы пробыли на улице почти 3 часа. Еще было интересно в рамках экскурсии посетить вулканариум - если бы не дождь, я туда бы вряд ли сама пошла😏

    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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    этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭

    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Летние»

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