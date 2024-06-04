1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ИИлья1 июня 2024Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ЮЮлия27 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
- ООлеся27 мая 2024Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
- ТТатьяна25 мая 2024Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
- ДДарья24 мая 2024В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
- ДДарья24 мая 2024Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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