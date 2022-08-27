Программа подходит для всадников-новичков, готовых к физической нагрузке.
Для конных прогулок рекомендуем взять следующее:
Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно одевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.
На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.
Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая. При указании в маршрутах на реки, желательно, непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой обувью (вроде босоножек, тапочек).
Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.
Очки: во избежание потери аксессуара, желательно его привязать на веревочку.
Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.
Репелленты: турист обеспечивает себя самостоятельно средствами от насекомых.
Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки
Участникам в возрасте до 18 лет организатором маршрута в обязательном порядке выдаются защитные шлема. Без шлема на маршрут такие участники не выпускаются!
Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 литров.