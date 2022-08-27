Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане

Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток

Это яркое приключение для тех, кто любит отдыхать активно и получать максимум впечатлений! Мы будем кататься на лошадях по живописным местам с вулканами и вулканическими озерами, мчаться на джипах по бездорожью, ловить рыбу в Тихом океане, наблюдать за нерпами и китами, пробовать морские деликатесы и купаться в целебных горячих источниках.

Программа подойдет даже для всадников-новичков — специальные навыки катания на лошади не нужны, мы всему научим!
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Ближайшие даты:
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
3
сен
4
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа подходит для всадников-новичков, готовых к физической нагрузке.

Для конных прогулок рекомендуем взять следующее:

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно одевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.

На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая. При указании в маршрутах на реки, желательно, непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой обувью (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно его привязать на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: турист обеспечивает себя самостоятельно средствами от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки

Участникам в возрасте до 18 лет организатором маршрута в обязательном порядке выдаются защитные шлема. Без шлема на маршрут такие участники не выпускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 литров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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