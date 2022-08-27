Это яркое приключение для тех, кто любит отдыхать активно и получать максимум впечатлений! Мы будем кататься на лошадях по живописным местам с вулканами и вулканическими озерами, мчаться на джипах по бездорожью, ловить рыбу в Тихом океане, наблюдать за нерпами и китами, пробовать морские деликатесы и купаться в целебных горячих источниках. Программа подойдет даже для всадников-новичков — специальные навыки катания на лошади не нужны, мы всему научим!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа подходит для всадников-новичков, готовых к физической нагрузке.

Для конных прогулок рекомендуем взять следующее:

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно одевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.

На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая. При указании в маршрутах на реки, желательно, непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой обувью (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно его привязать на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: турист обеспечивает себя самостоятельно средствами от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки

Участникам в возрасте до 18 лет организатором маршрута в обязательном порядке выдаются защитные шлема. Без шлема на маршрут такие участники не выпускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 литров.