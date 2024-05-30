1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
«Пожалуйста, одевайтесь по погоде и учитывайте, что на берегу океана может быть ветрено»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
«Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
«Я отвезу вас на берег Тихого океана, где хочется мечтать, думать о прекрасном и выпить хорошего вина»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ЕЕлена4 мая 2024После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид и собеседник. В конце
- ДДарт23 апреля 2024Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
- ДДарья21 апреля 2024Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
- ААнастасия13 апреля 2024Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал точно по времени, все договоренности были соблюдены. Рекомендую
- ААлексей18 марта 2024Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много
- ММария14 марта 2024У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном. Мы встретили рассвет на Тихом океане. Несмотря на холод, Иван отогревал нас в
- ННаталья6 марта 2024На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
- ААнастасия27 февраля 2024Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
- ММария15 октября 2023Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Набережная»
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