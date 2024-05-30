Экскурсии по набережной Камчатки

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» на Камчатке, цены от 10 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
«Пожалуйста, одевайтесь по погоде и учитывайте, что на берегу океана может быть ветрено»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
«Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000 за всё до 6 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
«Я отвезу вас на берег Тихого океана, где хочется мечтать, думать о прекрасном и выпить хорошего вина»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид и собеседник. В конце
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    прогулки приготовил для нас вкуснейший чай с закусками с красной рыбкой☺️ также подготовил колбочку, в которую мы набрали черный песок с халактырского пляжа. Теперь частичка Камчатки будет всегда с нами! Однозначно рекомендую экскурсию и Ивана!

    После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид
  • Д
    Дарт
    23 апреля 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
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    пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" - наше приключение длилось пять с половиной часов. Вид шикарный, осознание себя песчинкой в этом огромном мире срывает мозг. Морепродукты прекрасны. И да, учтите, что помимо всего описанного в стоимость экскурсии включена шикарная фотосессия, а также пол-десятка сюрпризов, про которые я промолчу. Всем советую отказаться от игристого и выбрать вкусный и полезный напиток на основе шиповника и брусничного варенья

  • Д
    Дарья
    21 апреля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
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    у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал точно по времени, все договоренности были соблюдены. Рекомендую
    Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехалЭто обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехалЭто обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал
  • А
    Алексей
    18 марта 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много
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    интересного и нового мы увидели за проведенное время вместе. Интересные и познавательные места нам показал Валентин и Надежда, а так же рассказали истории про Петропавловск-Камчатский. В процессе поездки не было скучно, все прошло быстро и очень интересно, а главное вкусно 😋 Хочется поблагодарить за такое теплое и душевное приветствие было очень легко в общении ☺️ Отдельное спасибо за безумно вкусный и романтичный обед, очень сочный стейк из Нерки и вкусные морепродукты с костра 👍🏻🫶🏻 Очень приятно было получить маленькие подарочки и много классных фото с этой экскурсии. День прошел незаметно, мы в восторге и впечатлениях🏔️👍🏻🤩

    Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную
  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном. Мы встретили рассвет на Тихом океане. Несмотря на холод, Иван отогревал нас в
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    машине, угощал чаем и вкусными бутербродами с рыбкой. Рассвет - это нечто потрясающее. Обязательно туда нужно ехать… не раздумывая) Иван в подарок 🎁 (!) сделал нам шикарные видео 👍👍👍☺️☺️☺️ Также мы были на Малкинских источниках. Побывать разок наверное нужно. Но особо не впечатлились, зато поели по дороге вкусных пирожков и заехали на смотровую на канатке. Прекрасный вояж, все было супер!

    У нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном
  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
  • А
    Анастасия
    27 февраля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
  • М
    Мария
    15 октября 2023
    Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
    Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  2. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
  3. Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
  4. Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
  5. Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 670 до 49 410 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной на Камчатке, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Камчатки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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