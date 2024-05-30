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интересного и нового мы увидели за проведенное время вместе. Интересные и познавательные места нам показал Валентин и Надежда, а так же рассказали истории про Петропавловск-Камчатский. В процессе поездки не было скучно, все прошло быстро и очень интересно, а главное вкусно 😋 Хочется поблагодарить за такое теплое и душевное приветствие было очень легко в общении ☺️ Отдельное спасибо за безумно вкусный и романтичный обед, очень сочный стейк из Нерки и вкусные морепродукты с костра 👍🏻🫶🏻 Очень приятно было получить маленькие подарочки и много классных фото с этой экскурсии. День прошел незаметно, мы в восторге и впечатлениях🏔️👍🏻🤩