Увлекательная охота на краба, где вы не только можете выловить этот деликатес, но еще и вдоволь насладиться вкусом приготовленного в морской воде краба, моллюсков и морских ежей на борту катера. Весь улов ваш!
Описание водной прогулкиВ вашем распоряжении будет быстроходный 10-местный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым для гарантированного улова. Для комфортной крабалки желательны группы не более 7 человек на один катер. Охота на краба будет проходить в акватории Авачинской губы или в открытом океане на линии мысов Маячного и Безымянного. В пути вы также увидите знаменитые скалы Три Брата, остров Бабушкин Камень, бухту Тихую. Будет шанс увидеть морских млекопитающих, обитающих в прибрежных водах Камчатки: китов, тюленей и косаток. Бонусом после крабалки вы сможете попытать рыбацкую удачу – порыбачить. Продолжительность от 5 часов. Программа • Сбор группы, инструктаж по технике безопасности. Наш путь начинается с выхода в бухту Раковая, далее начинается охота на крабов – крабалка с борта катера: наряжение крабовых ловушек, постановка ловушек, застой 10-15 минут и переборка ловушек.
- Добыв разрешенное количество краба отправляемся к месту отдыха, где приготовим наш трофей на борту катера. Свежий краб, пойманный и приготовленный своими руками, гораздо вкуснее, чем с местного рынка. Крабовое мясо является не только довольно изысканным, но и очень полезным продуктом питания.
- Возвращение на пирс.
С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалы Три брата
- Авачинская бухта
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера/nЛанч, обед/nАренда крабовых ловушек/nСтраховка
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера, ул. береговая 11
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 28 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
9000 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие к острову Старичков
Насладитесь 5-часовой прогулкой на катере к скалам Три брата и острову Старичков. Рыбалка в Тихом океане и крабовое сафари оставят незабываемые впечатления
Начало: На пирсе в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
12 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека