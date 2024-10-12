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вы пожелаете на 1000%. Это другие несмогли и честно скажиу, что мы очень ради что нашли так замечательноевысоко професиональное турагенство. Желаю им много много довольных туристов. И уже теперь знаем что на следующий год приедем группой и только в Лидии.