Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывёте мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Крабовое сафари на катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,...
«В вашем распоряжении будет быстроходный 10-местный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым для гарантированного улова»
Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
65 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
Насыщенная прогулка на катере с красивыми видами и камчатскими вкусностями (всё включено)
Начало: На пирсе в Петропавловске-Камчатском
«Вы сядете на комфортабельный быстроходный катер и помчите по живописному маршруту:»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММакеева12 октября 2024Отмена из за погоды. И этим все сказано😒
- ААлексей4 октября 2024Отличная экскурсия! Много чего увидели, вкусно покушали, прекрасно пообщались. Однозначно рекомендую!
- eeva5 сентября 2024Если полетите на Камчатку выбирайте ТОЛЬКО этого туроператора. Высокий професионализм, 100% работа. Лидия всегда на связи - выполнит ВСЕ что
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в марте 2025
Сейчас на Камчатке в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2025 год на катере, 24 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май