Прогулки на катере на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» на Камчатке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
На катере
5 часов
24 отзыва
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывёте мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека
Крабовое сафари на катере
На катере
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,...
«В вашем распоряжении будет быстроходный 10-местный катер с мини-кухней, каютой, туалетом и всем необходимым для гарантированного улова»
Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
65 000 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
На катере
5 часов
Водная прогулка
Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
Насыщенная прогулка на катере с красивыми видами и камчатскими вкусностями (всё включено)
Начало: На пирсе в Петропавловске-Камчатском
«Вы сядете на комфортабельный быстроходный катер и помчите по живописному маршруту:»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Макеева
    12 октября 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отмена из за погоды. И этим все сказано😒
  • А
    Алексей
    4 октября 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная экскурсия! Много чего увидели, вкусно покушали, прекрасно пообщались. Однозначно рекомендую!
  • e
    eva
    5 сентября 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Если полетите на Камчатку выбирайте ТОЛЬКО этого туроператора. Высокий професионализм, 100% работа. Лидия всегда на связи - выполнит ВСЕ что
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    вы пожелаете на 1000%. Это другие несмогли и честно скажиу, что мы очень ради что нашли так замечательноевысоко професиональное турагенство. Желаю им много много довольных туристов. И уже теперь знаем что на следующий год приедем группой и только в Лидии.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На катере»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Крабовое сафари на катере
  3. Путешествие к острову Старичков: морская рыбалка + крабовое сафари
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Самое главное
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в марте 2025
Сейчас на Камчатке в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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