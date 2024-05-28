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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывете мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«По желанию во время прогулки вы сможете научиться управлять парусной яхтой: мы вам всё расскажем и покажем»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Групповая
10 часов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
«На катере мы выйдем в воды Тихого океана через ворота Камчатки — скалы Три Брата»
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
«Приглашаем вас в путешествие на парусно-моторной яхте в бухту Русская»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
«Морская прогулка к острову Старичков для осмотра основных достопримечательностей морской Камчатки:— Бухта Тихая— Бабушкин камень— Мыс Безымянный— Бухта Гротовая— Скалы Три брата»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлизавета11 мая 2024Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
- ААндрей9 мая 2024Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно
- ИИрина1 декабря 2023Из-за плохой погоды заявленное путешествие не состоялось. Вышли из бухты и нас встретили волны … Плюсы: мы съели почти ведро крабов и получили удовольствие и незабываемые впечатления от покорения волн. В принципе, понравилось))))
- ЕЕлизавета22 октября 2023Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
- ССветлана8 октября 2023Потрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбы приготовили, гонялись за касатками и в заключении ели крабов
- ААлексей23 сентября 2023Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята на яхте опытные моряки, приятные собеседники. Прогулка понравилась, есть возможность оплатить часть стоимости бонусами Аэрофлота.
- ГГеннадий30 июля 2023Авторский тур «Океан эмоций»Прекрасно организованная экскурсия с погружением в животный мир Тихого океана!!! Киты, Касатки, Нерпы, ловля рыбы и просто созерцание красот Камчатки
- ААлёна11 сентября 2022Морские приключения: «Бухта Авачинская и Русская»Хоть поездка и не состоялась на 100% из-за поломки, но все же я получила много хороших впечатлений от гостеприимства капитана
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии на Камчатке на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024