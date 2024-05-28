А Анна Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая читать дальше и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла

В Вадим Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.

Е Елизавета Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты читать дальше крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым

А Андрей Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты читать дальше порыбачили на камбалу. Кроме самой экскурсии, ещё и вкусно кормили во время плавания. Уха, краб стригун, бутерброды, блины, чай/кофе. Скатерть-самобранка настоящая. Особое спасибо устроителям за перенос даты по нашей просьбе, нашли возможность. Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно

И Ирина В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный Из-за плохой погоды заявленное путешествие не состоялось. Вышли из бухты и нас встретили волны … Плюсы: мы съели почти ведро крабов и получили удовольствие и незабываемые впечатления от покорения волн. В принципе, понравилось))))

Е Елизавета Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!

С Светлана В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный Потрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбы приготовили, гонялись за касатками и в заключении ели крабов

А Алексей Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята на яхте опытные моряки, приятные собеседники. Прогулка понравилась, есть возможность оплатить часть стоимости бонусами Аэрофлота.

Г Геннадий Авторский тур «Океан эмоций» читать дальше с ещё одной стороны!!!!! Прекрасный катер и команда совместно с гидом Иваном утроили прекрасное погружение в мир Тихого океана, Авачинской Бухты и Бухты Русской! Особой благодарности заслуживает организация перекусов с ухой и восхитительного обеда с нежнейшими крабами!!!! Большое спасибо Камчатке и организатором за фантастическую красоту!!!! Прекрасно организованная экскурсия с погружением в животный мир Тихого океана!!! Киты, Касатки, Нерпы, ловля рыбы и просто созерцание красот Камчатки