Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)

Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Остров Старичков — птичий заповедник на Камчатке. На нём живут 44 гнездовых колоний и 11 видов морской колониальной птицы. Мы обойдём весь остров на катере.

По пути вы увидите морские достопримечательности Камчатки — скалы Три брата, могучие вулканы, а также птиц и животных, которые обитают в заливе Тихого океана и его бухтах.
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вводный инструктаж, посадка на борт
  • Небольшой перекус — мясная тарелка (два вида колбасы, сыр). Чай/кофе, конфеты/печенье
  • Морская прогулка к острову Старичков для осмотра основных достопримечательностей морской Камчатки:
    — Бухта Тихая
    — Бабушкин камень
    — Мыс Безымянный
    — Бухта Гротовая
    — Скалы Три брата
  • Обед из лососёвых пород рыб
  • Рыбалка на острове Старичков или в бухте Тихая
  • Варёный краб-стригун на десерт

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

ежедневно в 08:00 и 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки «Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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