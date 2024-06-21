Остров Старичков — птичий заповедник на Камчатке. На нём живут 44 гнездовых колоний и 11 видов морской колониальной птицы. Мы обойдём весь остров на катере.
По пути вы увидите морские достопримечательности Камчатки — скалы Три брата, могучие вулканы, а также птиц и животных, которые обитают в заливе Тихого океана и его бухтах.
По пути вы увидите морские достопримечательности Камчатки — скалы Три брата, могучие вулканы, а также птиц и животных, которые обитают в заливе Тихого океана и его бухтах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вводный инструктаж, посадка на борт
- Небольшой перекус — мясная тарелка (два вида колбасы, сыр). Чай/кофе, конфеты/печенье
- Морская прогулка к острову Старичков для осмотра основных достопримечательностей морской Камчатки:
— Бухта Тихая
— Бабушкин камень
— Мыс Безымянный
— Бухта Гротовая
— Скалы Три брата
- Обед из лососёвых пород рыб
- Рыбалка на острове Старичков или в бухте Тихая
- Варёный краб-стригун на десерт
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
ежедневно в 08:00 и 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита — Организатор на Камчатке
Работаем на рынке туризма уже 8 лет. За это время я и моя команда успели осчастливить около 30 000 клиентов, подарить им незабываемые эмоции и впечатления, крутые фотографии и новые знакомства. Каждый день мы идём к нашей заветной цели: показать Камчатку каждому жителю нашей планеты!Задать вопрос
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