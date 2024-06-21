Вита — Организатор на Камчатке

Работаем на рынке туризма уже 8 лет. За это время я и моя команда успели осчастливить около 30 000 клиентов, подарить им незабываемые эмоции и впечатления, крутые фотографии и новые знакомства. Каждый день мы идём к нашей заветной цели: показать Камчатку каждому жителю нашей планеты!