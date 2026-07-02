ежедневно в 08:00

Камчатку с трёх сторон обнимает Тихий океан — предлагаем вам изучить полуостров именно с этого впечатляющего ракурса. Вы выйдете в воды Авачинского залива, полюбуетесь выразительными кекурами, встретите пернатых на острове Старичков и попробуете поймать на крючок океанскую рыбу. А дополнит приключение камчатский обед с ухой, рыбкой и крабами.

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Описание экскурсии

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывёте мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, варёных крабов, которые ещё утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдём вокруг. Здесь гнездятся многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки

Возможность и точное время выхода в море зависит от погодных условий. Мы сообщим вам все подробности после 19:00 за день до экскурсии

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности

Как проходит прогулка

Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается

В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки

На борт запрещено проносить алкоголь, также не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае отказа при посадке по этим причинам денежные средства не возвращаются

В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода

График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена

Рекомендации по снаряжению

Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки

Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.