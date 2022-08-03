ежедневно в 08:00

Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты

Выйти в воды Тихого океана, порыбачить и подобраться к острову Старичков в мини-группе

5
1 отзыв
Камчатку с трех сторон обнимает Тихий океан — предлагаем вам изучить полуостров именно с этого впечатляющего ракурса.

В группе до 10 человек вы выйдете в воды Авачинского залива, полюбуетесь выразительными кекурами, встретите пернатых на острове Старичков и попробуете поймать на крючок океанскую рыбу. А дополнит приключение камчатский обед с ухой, рыбкой и крабами.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Ближайшие даты:
12
авг
13
авг
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывете мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, вареных крабов, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдем вокруг. Здесь гнездуются многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.

Как проходит прогулка

  • Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается.
  • В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки.
  • В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода
  • График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена.

Рекомендации по снаряжению

  • Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки
  • Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
3 авг 2022
Отличная экскурсия по бухте с осмотром всех основных достопримечательностей. Не слишком долго, не слишком быстро, недорого, всё прям как надо. Плюс вкусная уха и настоящие камчатские крабы) Единственное, конечно, поймать ничего не удалось, но рыбе не прикажешь, так что это даже не минус в общем-то. Зато на обратном пути посмотрели на тюленей, которым (ещё бы) в этом плане повезло сильно больше)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🏡ВыездныеКекуры «Три брата»🗽Популярные местаАвачинская бухтаНа острова🎣Рыбалка🍀Природа и пейзажи🐼Животные🚤На катере

Похожие туры на Камчатке

Морская прогулка: ворота бухты «Русская»
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Морская прогулка: ворота бухты «Русская»
Бухта «Русская» расположена в юго-западной части Авачинского залива
ул. Тушканова 12, Петропавловск-Камчатский
15 000 за 1 человека
Морская прогулка о. Старичков
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Морская прогулка о. Старичков
Во время экскурсии по бухте на катере вы увидите панораму г
ул. Тушканова 12, Петропавловск-Камчатский
8 200 за 1 человека
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
2 отзыва
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
ул. Тушканова 12, пом. 2
7 000 за 1 человека
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
7 отзывов
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
15 авг
2 сен
10 сен
12 сен
7 800 за всё до 4 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже
в Петропавловске-Камчатском
14 сен
15 сен
20 сен
21 сен
от 19 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к берегу Тихого океана
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Путешествие к берегу Тихого океана
Отправиться из Петропавловска-Камчатского на вулканический пляж и влюбиться в природу полуострова
Сегодня
Завтра
11 авг
12 авг
6 500 за всё до 3 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
33 отзыва
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Прогуляться по вулканическому песку и подняться на лучшие смотровые в окрестностях города
15 авг
2 сен
10 сен
12 сен
6 500 за всё до 4 чел.
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
9 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
12 авг
13 авг
14 авг
15 авг
135 500 за 1 человека
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
4 часа
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
Ощутить притяжение природы Камчатки и доехать до Петропавловского маяка на снегоходе
у вашего отеля
Завтра
19 авг
20 авг
21 авг
28 000 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
1 отзыв
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Отправиться на джипах или нартах к главным местам притяжения полуострова и услышать его предания
у вашей гостиницы в Петропавловске
14 сен
15 сен
20 сен
21 сен
14 000 за 1 человека
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
3 часа
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Увидеть с высоты космические ландшафты полуострова - от Вилючинского вулкана до Авачинской бухты
от вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
25 000 за 1 человека
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
12 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Камчатке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ