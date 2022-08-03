ежедневно в 08:00

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывете мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.
Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, вареных крабов, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.
Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.
Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдем вокруг. Здесь гнездуются многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.
Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.
Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.