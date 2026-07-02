ежедневно в 08:00

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Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты

Выйти в воды Тихого океана, порыбачить и подобраться к острову Старичков
Камчатку с трёх сторон обнимает Тихий океан — предлагаем вам изучить полуостров именно с этого впечатляющего ракурса.

Вы выйдете в воды Авачинского залива, полюбуетесь выразительными кекурами, встретите пернатых на острове Старичков и попробуете поймать на крючок океанскую рыбу. А дополнит приключение камчатский обед с ухой, рыбкой и крабами.
4.9
30 отзывов
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты

Описание экскурсии

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывёте мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, варёных крабов, которые ещё утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдём вокруг. Здесь гнездятся многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.

Организационные детали

  • Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки
  • Возможность и точное время выхода в море зависит от погодных условий. Мы сообщим вам все подробности после 19:00 за день до экскурсии
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности

Как проходит прогулка

  • Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается
  • В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки
  • На борт запрещено проносить алкоголь, также не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае отказа при посадке по этим причинам денежные средства не возвращаются
  • В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода
  • График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена

Рекомендации по снаряжению

  • Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки
  • Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник14 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 295 туристов
Наша команда работает уже 7 лет, мы организовываем путешествия по Камчатке. Большой парк транспорта от квадроцикла до вертолёта. С нами вы будете в безопасности, накормлены и получите незабываемые приключения по суровой Камчатке.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
1
Ю
спасибо большое Андрею и Рустаму, было очень весело! рыбалка отличная, у меня клюнула рыба с первого раза и уже через несколько секунд, так результативно в реке не половишь))))) с вами очень спокойно в море! за кухню отдельное спасибо, и уха, и рыба, и краб, за лимон Рустаму отдельное спасибо, я украла это идею себе))))))
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М
Экскурсия понравилась, попробывали все деликатесы, икра, рыба, уха, крабы! С погодой повезло, красивые виды, птицы, нерпы. Внимательный капитан, близко подвозил для фотографий, предлагали куртки, пледы.
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Ольга
просто потрясающая экскурсия! Благодарим организаторов, капитана и его помощника! все было классно!!!!
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И
Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь.
Но капитан Александр отработал поездку на 5++. Всё рассказал, показал. Нерпы и тюлени нас дождались. Капитал очень вкусно накормил.
Чай, кофе, бутерброды.
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Уха действительно была отличной. Морская рыбалка состоялась. Крабов объелись.
Были 6.09. Повезло с погодой, что было без дождя и отдельно повезло, что нас было не 10чел, а всего 4. Волна на море была ощутима и больше 6чел было бы очень не комфортно.
Капитану огромное спасибо!

Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь.
Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь.
Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь.
Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь.
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Тимофей
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась. Мы увидели неописуемой красоты пейзажи, различных птиц и нерп. Океан поражает своей необъятностью, величием!
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Чувство свободы, легкости и единения с природой! Завтрак был вкусным и разнообразным, отдельного внимания заслуживает обед из свежайшей ухи и краба!
Выражаем благодарность всей команде, которая была с нами в этом маленьком, но очень запоминающемся путешествии!

Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась.
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Валентина
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию

есть один минус, но это скорее к правилам поведения на яхте - возможность употреблять алкоголь во время экскурсии, на яхте были два неадеквата, которые принесли
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с собой пакет алкоголя и допились до состояния когда уже не могли себя контролировать, если бы не эта ситуация все было бы идеально. Понятно, что некоторых личностей сложно контролировать и объяснять им такие правила, но тут нервничали все пассажиры

Очень красивые виды, останавливались сделать фотографии

Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
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