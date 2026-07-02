ежедневно в 08:00

Выйти в воды Тихого океана, порыбачить и подобраться к острову Старичков
Камчатку с трёх сторон обнимает Тихий океан — предлагаем вам изучить полуостров именно с этого впечатляющего ракурса.
Вы выйдете в воды Авачинского залива, полюбуетесь выразительными кекурами, встретите пернатых на острове Старичков и попробуете поймать на крючок океанскую рыбу. А дополнит приключение камчатский обед с ухой, рыбкой и крабами.
Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывёте мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.
Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, варёных крабов, которые ещё утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.
Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.
Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдём вокруг. Здесь гнездятся многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.
Организационные детали
Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки
Возможность и точное время выхода в море зависит от погодных условий. Мы сообщим вам все подробности после 19:00 за день до экскурсии
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности
Как проходит прогулка
Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается
В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки
На борт запрещено проносить алкоголь, также не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае отказа при посадке по этим причинам денежные средства не возвращаются
В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода
График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена
Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка
Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
14 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 295 туристов
Наша команда работает уже 7 лет, мы организовываем путешествия по Камчатке. Большой парк транспорта от квадроцикла до вертолёта. С нами вы будете в безопасности, накормлены и получите незабываемые приключения по суровой Камчатке.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
спасибо большое Андрею и Рустаму, было очень весело! рыбалка отличная, у меня клюнула рыба с первого раза и уже через несколько секунд, так результативно в реке не половишь))))) с вами очень спокойно в море! за кухню отдельное спасибо, и уха, и рыба, и краб, за лимон Рустаму отдельное спасибо, я украла это идею себе))))))
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М
Марина
Экскурсия понравилась, попробывали все деликатесы, икра, рыба, уха, крабы! С погодой повезло, красивые виды, птицы, нерпы. Внимательный капитан, близко подвозил для фотографий, предлагали куртки, пледы.
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Ольга
просто потрясающая экскурсия! Благодарим организаторов, капитана и его помощника! все было классно!!!!
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И
Илья
Организаторы отработали хорошо, хоть и не сразу выходили на связь. Но капитан Александр отработал поездку на 5++. Всё рассказал, показал. Нерпы и тюлени нас дождались. Капитал очень вкусно накормил. Чай, кофе, бутерброды. читать дальшеуменьшить
Уха действительно была отличной. Морская рыбалка состоялась. Крабов объелись. Были 6.09. Повезло с погодой, что было без дождя и отдельно повезло, что нас было не 10чел, а всего 4. Волна на море была ощутима и больше 6чел было бы очень не комфортно. Капитану огромное спасибо!
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Тимофей
Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась. Мы увидели неописуемой красоты пейзажи, различных птиц и нерп. Океан поражает своей необъятностью, величием! читать дальшеуменьшить
Чувство свободы, легкости и единения с природой! Завтрак был вкусным и разнообразным, отдельного внимания заслуживает обед из свежайшей ухи и краба! Выражаем благодарность всей команде, которая была с нами в этом маленьком, но очень запоминающемся путешествии!
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Валентина
Все хорошо, спасибо большое за экскурсию
есть один минус, но это скорее к правилам поведения на яхте - возможность употреблять алкоголь во время экскурсии, на яхте были два неадеквата, которые принесли читать дальшеуменьшить
с собой пакет алкоголя и допились до состояния когда уже не могли себя контролировать, если бы не эта ситуация все было бы идеально. Понятно, что некоторых личностей сложно контролировать и объяснять им такие правила, но тут нервничали все пассажиры
Очень красивые виды, останавливались сделать фотографии
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