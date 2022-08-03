ежедневно в 08:00

Камчатку с трех сторон обнимает Тихий океан — предлагаем вам изучить полуостров именно с этого впечатляющего ракурса. В группе до 10 человек вы выйдете в воды Авачинского залива, полюбуетесь выразительными кекурами, встретите пернатых на острове Старичков и попробуете поймать на крючок океанскую рыбу. А дополнит приключение камчатский обед с ухой, рыбкой и крабами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выход за ворота Авачинской бухты. На катере или яхте вы выйдете в воды Авачинского залива, проплывете мимо легендарных кекуров Три Брата, которые называют воротами Камчатки. Увидите бухты Тихая и Гротовая, кекур Шаман и другие впечатляющие локации.

Камчатский обед — неизменная часть нашего плавания. Вы отведаете вкуснейшую уху, вареных крабов, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки. И конечно, согреетесь горячим чаем.

Рыбалка в Тихом океане. Для желающих на борту припасены удочки и снасти: в пути мы остановимся в проверенном месте, чтобы порыбачить. А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков.

Птичьи базары на острове Старичков. Наша конечная точка — остров Старичков, который мы обойдем вокруг. Здесь гнездуются многочисленные морские птицы Камчатки: очаровательные топорики с красными клювами (родственники исландских тупиков) и старички, в честь которых и назван остров.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, и уточните, есть ли свободные места на нужную вам дату прогулки.

Как проходит прогулка

Мы стартуем от одной из пристаней Петропавловска-Камчатского. С вами на борту будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается.

В море выходим на моторном катере. На борту есть уборная, снасти для рыбалки.

В стоимость включено питание: уха, крабы, закуски, чай/вода

График движения по маршруту может быть скорректирован, исходя из погодных условий и прочих внешних факторов. В случае закрытия рейда в акватории Авачинской бухты и неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена.

Рекомендации по снаряжению

Одежда: куртка ветро- и влагозащитная, перчатки, шапка, удобная обувь, солнцезащитные очки

Дополнительно: крем от загара, гигиеническая помада, бинокль, таблетки от укачивания, личная аптечка

Обратите внимание: камчатская погода очень непредсказуема и переменчива! Теплые вещи при себе иметь необходимо даже в самый теплый и солнечный летний день! На океане всегда дует ветер и всегда холоднее, чем в городе.