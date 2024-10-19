5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Отправимся на крабовое сафари по Тихому океану»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
9000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
«Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом»
Расписание: С 1 мая. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
«Морская рыбалка и крабовое сафари»
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. С 8.00-18.30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда19 октября 2024Добрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный и познавательный. Крабы, морские ежи с лимончело просто объедение. Рекомендую всем!!!
- ЛЛена18 октября 2024Не смотря, что погода не позволила выйти в океан, была оперативно придумана альтернатива. Отвезли в музей, затем на халатырский пляж и после на причале показали как ловят крабов и финал крабы на ужин.
- ННаталья16 октября 2024Крабовое сафари — вау! 🦀 Помимо такого азартного занятия, как ловля крабов, кстати вместе с ними ловятся еще морские ежи и
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Сафари»
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