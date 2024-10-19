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звезды, в восторг приводит и вся окружающая обстановка: океан, горы, вулканы, кричащие как сигнализация чайки и милые нерпы 🦭 Спасибо нашему гиду Владиславу, который максимально близко подвозил нас к нерпам, а также высаживал на небольшом живописном диком пляже, фотографии получились крутые, а впечатления остались еще круче! Ну, и отдельно хочется отметить обед уловом: безумно вкусные тихоокеанские крабы и ежи под домашние настойки и разговоры о полюбившейся всем Камчатке 💔