Сафари и дикая природа на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» на Камчатке, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Крабовое сафари на Камчатке
33 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Отправимся на крабовое сафари по Тихому океану»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
9000 за человека
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков: морская рыбалка и крабовое сафари
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
«Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом»
Расписание: С 1 мая. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000 за человека
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
«Морская рыбалка и крабовое сафари»
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. С 8.00-18.30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    19 октября 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Добрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный и познавательный. Крабы, морские ежи с лимончело просто объедение. Рекомендую всем!!!
    Добрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный иДобрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный иДобрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный иДобрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный иДобрый день. Алексей молодец. Все прошло просто отлично, погода не подвела. Рассказ был очень интересный и
  • Л
    Лена
    18 октября 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Не смотря, что погода не позволила выйти в океан, была оперативно придумана альтернатива. Отвезли в музей, затем на халатырский пляж и после на причале показали как ловят крабов и финал крабы на ужин.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Крабовое сафари — вау! 🦀 Помимо такого азартного занятия, как ловля крабов, кстати вместе с ними ловятся еще морские ежи и
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    звезды, в восторг приводит и вся окружающая обстановка: океан, горы, вулканы, кричащие как сигнализация чайки и милые нерпы 🦭 Спасибо нашему гиду Владиславу, который максимально близко подвозил нас к нерпам, а также высаживал на небольшом живописном диком пляже, фотографии получились крутые, а впечатления остались еще круче! Ну, и отдельно хочется отметить обед уловом: безумно вкусные тихоокеанские крабы и ежи под домашние настойки и разговоры о полюбившейся всем Камчатке 💔

    Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀Крабовое сафари — вау! 🦀

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Крабовое сафари на Камчатке
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  3. Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Цены на сафари на Камчатке, самые популярные экскурсии 2025 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель