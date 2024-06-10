Не секрет, что мясо камчатского краба-стригуна сочное и вкусное. А свежевыловленный краб — это настоящее гастрономическое удовольствие.
Отправимся на крабовое сафари по Тихому океану! Мы научим вас ставить ловушки — вы сможете поймать моллюсков практически собственными руками. А потом приготовим и продегустируем морепродукты.
Отправимся на крабовое сафари по Тихому океану! Мы научим вас ставить ловушки — вы сможете поймать моллюсков практически собственными руками. А потом приготовим и продегустируем морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретим вас в Петропавловске-Камчатском и отвезём к месту старта. Вас будет ждать небольшой инструктаж по технике безопасности. Затем соберём необходимое снаряжение и выйдем в море!
- Из бухты Бабья мы пройдём через Раковую бухту, обогнём полуостров Завойко — вы увидите скалы «Три брата» и «Чёртов палец». Полюбуетесь видом на город из Авачинской бухты.
- Напротив пляжа «Треуголка» остановимся и выставим крабовые ловушки. Вы сможете понаблюдать за процессом — или поучаствовать в нём и самостоятельно поставить и вытащить сети.
С пойманным уловом мы вернёмся на берег и приготовим (а затем и продегустируем) свежие морепродукты в оборудованном гастропространстве.
Организационные детали
- Поездка в море проходит на тримаране, на судне с вами будет капитан. Это выход в море за крабами, экскурсионный рассказ не предполагается
- Обратите внимание: перед поездкой необходимо уточнить, состоится ли она (возможность выхода в море зависит от погодных условий)
- Трансфер из Петропавловска-Камчатского включён в стоимость, трансфер из других мест обговаривайте в переписке с гидом
- Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Мы предлагаем актуальные экскурсионные туры на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Входим в реестр туроператоров России.Задать вопрос
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