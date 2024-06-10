Не секрет, что мясо камчатского краба-стригуна сочное и вкусное. А свежевыловленный краб — это настоящее гастрономическое удовольствие. Отправимся на крабовое сафари по Тихому океану! Мы научим вас ставить ловушки — вы сможете поймать моллюсков практически собственными руками. А потом приготовим и продегустируем морепродукты.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас в Петропавловске-Камчатском и отвезём к месту старта. Вас будет ждать небольшой инструктаж по технике безопасности. Затем соберём необходимое снаряжение и выйдем в море!

Из бухты Бабья мы пройдём через Раковую бухту, обогнём полуостров Завойко — вы увидите скалы «Три брата» и «Чёртов палец». Полюбуетесь видом на город из Авачинской бухты.

Напротив пляжа «Треуголка» остановимся и выставим крабовые ловушки. Вы сможете понаблюдать за процессом — или поучаствовать в нём и самостоятельно поставить и вытащить сети.

С пойманным уловом мы вернёмся на берег и приготовим (а затем и продегустируем) свежие морепродукты в оборудованном гастропространстве.

Организационные детали