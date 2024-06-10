3 день

Горный массив Вачкажец + Зеленовские озерки

Сбор участников.

В программе:

переезд на специально подготовленных проходимых автомобилях к началу маршрута (около 2 часов);

перекус, рассказ гида о местности;

экскурсия к горным циркам и водопадам;

обед и отдых у озера Тахколоч ;

; переезд к «Зеленовским озеркам» , купание в радоновых источниках;

, купание в радоновых источниках; возвращение в город.

Горный массив Вачкажец располагается на юге полуострова, в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Наивысшая точка — гора с одноименным названием высотой 1556 м над уровнем моря.

Массив включает еще две возвышенности — сопки Летняя Поперечная (1417 м) с двумя ледниковыми цирками и Вачкажцы (1500 м).

Жемчужина Вачкажца – озеро Тахколоч с зеркальной поверхностью, отражающей горные вершины и облака. В него впадает ледниковая река Ключевая, образуя красивейший водопад высотой около 8 метров.

Все это вы увидите своими глазами. Величественные горные пейзажи, ледниковый цирк, множество кристальных ручейков и буйство природных красок обеспечат вам незабываемые впечатления.

А поддержка нашей команды и сытный обед станут хорошим подспорьем в вашем соединении с природой.

На обратном пути туристов ожидает заезд на «Зеленовские озерки» — лечебно-оздоровительный комплекс, уникальные радоновые ванны которого помогут снять усталость насыщенного дня и восстановить силы.