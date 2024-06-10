Вместе мы совершим сплав среди диких мест, преодолеем горные перевалы на джипах, искупаемся в термальных источниках, понаблюдаем за морскими обитателями и, возможно, даже встретим бурых медведей. А домой непременно увезем не только яркие впечатления и фото, но и местные деликатесы!
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Что вас ожидает:
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Встреча группы
Встреча и проводы (группа от 2 человек).
Встречаем вас в аэропорту и сопровождаем до места вашего проживания. По дороге сделаем фото у памятника «Здесь начинается Россия».
Халактырский пляж
Едем на встречу с величественным Тихим океаном, побережье которого покрыто черным вулканическим песком.
Наслаждаемся шумом прибоя и свежим воздухом стихии. Завершаем этот день у Мишенной сопки — самой высокой точки Петропавловска-Камчатского.
В программе:
- переезд на специально подготовленных проходимых автомобилях до побережья Тихого океана;
- экскурсия по окрестностям, рассказ гида, отдых на берегу, обед;
- возвращение.
Горный массив Вачкажец + Зеленовские озерки
Сбор участников.
В программе:
- переезд на специально подготовленных проходимых автомобилях к началу маршрута (около 2 часов);
- перекус, рассказ гида о местности;
- экскурсия к горным циркам и водопадам;
- обед и отдых у озера Тахколоч;
- переезд к «Зеленовским озеркам», купание в радоновых источниках;
- возвращение в город.
Горный массив Вачкажец располагается на юге полуострова, в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Наивысшая точка — гора с одноименным названием высотой 1556 м над уровнем моря.
Массив включает еще две возвышенности — сопки Летняя Поперечная (1417 м) с двумя ледниковыми цирками и Вачкажцы (1500 м).
Жемчужина Вачкажца – озеро Тахколоч с зеркальной поверхностью, отражающей горные вершины и облака. В него впадает ледниковая река Ключевая, образуя красивейший водопад высотой около 8 метров.
Все это вы увидите своими глазами. Величественные горные пейзажи, ледниковый цирк, множество кристальных ручейков и буйство природных красок обеспечат вам незабываемые впечатления.
А поддержка нашей команды и сытный обед станут хорошим подспорьем в вашем соединении с природой.
На обратном пути туристов ожидает заезд на «Зеленовские озерки» — лечебно-оздоровительный комплекс, уникальные радоновые ванны которого помогут снять усталость насыщенного дня и восстановить силы.
Морская прогулка к бухте Русской
Продолжительность: 10-11 часов.
Сбор участников.
В программе:
- переезд к яхт-причалу;
- экскурсия по Авачинской бухте;
- прибытие к бухте Русской, рыбалка, обед;
- посещение мыса Кекурный и наблюдение за сивучами;
- возвращение в порт.
Экскурсия начинается с Авачинской бухты и великолепных видов, которые с нее открываются. Вы вдоволь налюбуетесь величественными вулканами, заросшими зеленью склонами мысов и скалистыми рельефами.
На выходе в Тихий океан вас будут провожать скалы Три Брата — символ Камчатки, известный и за пределами полуострова.
Далее мы возьмем курс на юго-запад, именно там расположена бухта Русская, которую до 1952 года называли на языке ительменов Ахотмен.
Бухта глубоко вошла в сушу, вы восхититесь крутыми склонами сопок, которые, кажется, выходят буквально из воды.
Вы обязательно увидите птичьи базары, где обосновались бакланы, топорки, тупики, старики, чайки, а также лежбища морских животных — сивучей и ушастых тюленей.
На этом маршруте есть шанс повстречать косаток, а особо везучим — даже китов.
На протяжении маршрута мы сделаем несколько стоянок, чтобы вы смогли порыбачить. Держите крепче камбалу, окуня, навагу, ленка, палтуса, треску. Кто знает, когда будет еще такая рыболовная удача?
Трехдневный выезд к Южным вулканам: Мутновский
Сбор участников в 7:00.
В программе:
- переезд на специально подготовленных проходимых автомобилях к подножию Мутновского вулкана (3.5-4 часа);
- перекус, инструктаж, рассказ гида о местности;
- восхождение на Мутновский вулкан (2-3 часа);
- отдых, осмотр кратера и панорамных видов;
- осмотр каньона Опасный и водопада;
- обед в базовом лагере;
- разбиваем лагерь, готовимся к ночевке.
Вулкан Мутновский (Мутновская Сопка) выглядит не как классический вулкан с одной вершиной, а представляет собой хребет, сросшийся из нескольких конусов.
Находится он на территории природного парка «Вулканы Камчатки», примерно в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 2322 м.
По вулкану проходит глубокое ущелье, вид которого полностью оправдывает его название – каньон Опасный. Из кратера течет река Вулканная. Стремительно падая вниз с 80-метровой высоты, она образует громогласный водопад.
Скальные породы вокруг — совершенно фантастических цветов: желтые, красно-бордовые, бурые. И весь пейзаж этой местности словно неземной.
Вулкан Мутновский — одно из самых больших геотермальных месторождений в мире. Мутновская ГеоЭС, расположенная неподалеку, — крупнейшая геотермальная станция в России.
Вы пройдетесь по атмосферным перевалам мимо вулканов Вилючинский и Горелый.
Посмотрите на паровые выбросы, ледники, не тающие даже в самую жаркую погоду, различные минералы и серные образования.
Прогуляетесь по высокогорному плато, оцените долины из камня, вулканического песка и снега и сделаете самые волшебные фотографии на память.
Трехдневный выезд к Южным вулканам: Горелый
Продолжаем путешествие по главным символам Камчатки — вулканам. На этот раз вам предстоит покорить вершину вулкана Горелый.
Космические виды, кратеры, невероятной красоты озера — с каждым метром путешествия вас будет наполнять энергия горячей земли.
Трехдневный выезд к Южным вулканам: Мини-долина гейзеров
Подъем, завтрак, сбор участников.
В программе:
- переезд на джипах к Мутновской ГеоЭС, перекус;
- прогулка к Мини-долине гейзеров, экскурсия и осмотр достопримечательностей;
- купание в термальном источнике;
- переезд к водопаду Косы Вероники;
- возвращение в город.
Мини-Долина гейзеров (или Дачные горячие источники) находится в окрестностях Мутновского вулкана, у подножия сопки Скалистой.
Для того чтобы источники раскрылись во всей красе, потребуется преодолеть небольшой подъем и осуществить несложный спуск в ущелье.
Маршрут не требует специальной физической подготовленности и снаряжения, а в ходе путешествия у вас будет возможность принять приятные оздоровительные ванны в термальном источнике.
Долина представляет собой активное фумарольное поле. Фумаролы — это трещины в земле, через которые наружу выходят горячие газы.
Кипящие и пульсирующие источники усыпали склоны и овраги на протяжении километра. Зрелище впечатляющее и необычное — земля, словно живой организм, буквально бурлит, парит и взрывается горячим паром и водно-грязевыми фонтанчиками.
Но это еще не всё. На этом маршруте вам предстоит увидеть красивейший водопад с романтичным названием Косы Вероники. Падающая вода, разделяясь на несколько потоков, напоминает вьющиеся волосы.
Высота водопада — 16 метров, а его скалистые берега украшают ольховый стланик и каменная береза, которые растут прямо на вертикальных склонах.
Сплав по реке Быстрой + купание в источниках
Сбор участников.
В программе:
- переезд к базовому лагерю;
- перекус, инструктаж, рассказ гида о местности;
- сплав, рыбалка;
- обед на берегу, прогулка по окрестностям;
- купание в Малкинских диких источниках;
- возвращение в город.
Река Быстрая — вторая по протяженности (275 км), она берет свое начало с вулкана Бакенинг, который находится в центральной части полуострова.
Температура воды не превышает 8 градусов, скорость течения — примерно 2 м/с. Сюда заходят на нерест лососёвые виды рыб — нерка, горбуша, кижуч, микижа, голец.
Сплав по реке Быстрой не требует специальной физической подготовки.
Это скорее водная прогулка по живописным местам Камчатки — вы будете проплывать мимо покрытых кедрачом сопок, густых зарослей шеломайника и буквально ощутите эффект погружения в мир дикой, первозданной природы.
Высока вероятность увидеть на маршруте бурого медведя, который выходит на берег порыбачить.
Место, откуда начинается сплав, находится в 150 км от Петропавловска-Камчатского, время в пути на транспорте — примерно три часа. На месте вас встретит опытный гид и проведет небольшой инструктаж. Рыбалка будет осуществляться как с рафта, так и с берега.
Наши гиды создадут для вас комфортные условия и сытно накормят, чтобы вам хватило сил собрать воедино все впечатления о сплаве.
После сплава нас с вами ожидает переезд на Малкинские дикие источники.
Авачинский вулкан или гора Верблюд
Нас ждут две вершины Авачинского перевала — гора Верблюд (200 м) для новичков и вулкан Авачинский (2741 м) для более опытных туристов, которым под силу преодолевать длительные подъемы.
В программе:
- переезд на специально подготовленных проходимых автомобилях к подножию Авачинского вулкана;
- перекус, инструктаж, рассказ гида о местности;
- восхождение на Авачинский вулкан (6-8 часов), либо экскурсия по Авачинскому перевалу и последующее восхождение на экструзию Верблюд;
- отдых на вершине, перекус, осмотр достопримечательностей и панорамных видов;
- спуск;
- возвращение в базовый лагерь, обед / ужин.
Проводы
Организуем для вас выгодный шоппинг (в том числе морские деликатесы).
Затем отвезем в аэропорт и тепло попрощаемся, надеясь встретиться снова.
Проживание
Проживание в этом туре не включено в стоимость.
Жилье вы бронируете себе самостоятельно, но я вам могу помочь с выбором.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание на маршруте
- Треккинговые палки
- Что не входит
- Проживание
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Оплата посещения бассейна с термальной водой
- Экипировка личного характера (теплая одежда, обувь, очки и т. д.)
- Спиртные напитки
- Все, что не указано в программе
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- свитер или флисовая кофта, водонепроницаемая куртка с капюшоном, головной убор, перчатки;
- удобная обувь с нескользящей подошвой и высоким задником для защиты голеностопа;
- дождевик;
- запасные носки;
- рюкзак для личных вещей;
- спрей от комаров;
- солнцезащитный крем;
- персональная аптечка;
- солнцезащитные очки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору