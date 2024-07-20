Джип-туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «Джип-туры» на Камчатке, цены от 95 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875 за человека
Легендарные маршруты Камчатки
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000 за человека
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
26 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 115 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
  2. Легендарные маршруты Камчатки
  3. На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Джип-туры" можно забронировать 3 тура от 95 000 до 156 875.
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