Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы. В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.

Описание трансфер

Что вас ожидает: Отправляйтесь вместе с нами в невероятное 10-дневное автопутешествие по Камчатке! В программе: восхождения на красивейшие и разнообранейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, изобилующий мир флоры и фауны, морская экскурсия с рыбалкой и многое другое, чего не увидишь ни в одном уголке нашей планеты. А самое главное — все путешествие проходит налегке, без рюкзаков, с комфортом и вкуснейшими морскими деликатесами!