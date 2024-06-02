Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности дикой Камчатки, комфортное проживание, вкусную местную еду и сопровождение на автомобилях, чтобы ваше знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Халкатырский пляж
- Петропавловск-Камчатский
- Вилючинский перевал
- Вулкан Горелый
- ГеоТЭС «Мутновская»
- Малая долина Гейзеров
- Дачные источники
- Остров Старичков
- Озеро Тохколоч
- Старо-вулкан Вачкажец
- Авачинский вулкан
Описание трансфер
Что вас ожидает: Отправляйтесь вместе с нами в невероятное 10-дневное автопутешествие по Камчатке! В программе: восхождения на красивейшие и разнообранейшие вулканы, купание в горячих термальных источниках, завораживающие бурлящие гейзеры, изобилующий мир флоры и фауны, морская экскурсия с рыбалкой и многое другое, чего не увидишь ни в одном уголке нашей планеты. А самое главное — все путешествие проходит налегке, без рюкзаков, с комфортом и вкуснейшими морскими деликатесами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Халкатырский пляж
- Петропавловск-Камчатский
- Вилючинский перевал
- Вулкан Горелый
- ГеоТЭС «Мутновская»
- Малая долина Гейзеров
- Дачные источники
- Остров Старичков
- Озеро Тохколоч
- Старо-вулкан Вачкажец
- Авачинский вулкан
Что включено
- Питание на маршрутах, в гостевом доме и на турбазах.
- Работа профессионального инструктора-водителя.
- Проживание в отелях, гостевых домах, турбазах и палатках.
- Все трансферы по программе на комфортных полноприводных автомобилях.
- Общественное снаряжение, палатки, аптечка, кухня и т.д.
- Входные билеты в музеи, указанные в программе, реакрационные зоны и национальные парки.
- Групповой трансфер с прямого рейса аэрофлота из Москвы в 10:30 утра или 13:10 и обратный вылет в 11:45 или 16:00.
Что не входит в цену
- Перелет в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 28 400 руб.)
- Дополнительные варианты экскурсий в 9 день: - Долина Гейзеров - 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) - Курильское озеро - 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 руб.) - Морской круиз в Бухту Русская 10-12 часов (11500 руб.)
- - Сплав по реке Быстрая с рыбалкой (9500 руб.)
- - Джип-тур на Мутновский вулкан (12000 руб.)
- - Джип-тур на мыс Маячный (6000 руб.)
- - Малкинские термальные источники (4500 руб.)
- - Урок серфинга на Халактырском пляже (3500 руб.)
- - Катание на лошадях (2500 руб.)
- - Интерактивный Музей Вулканариум (800 руб.)
- Медицинская страховка
- Питание в кафе или ресторанах города (около 2 раз)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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