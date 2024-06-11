1 чел.
По популярности
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Туры на 10 дней»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 4 тура от 95 000 до 203 500.
Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «Туры на 10 дней», цены от 95000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август