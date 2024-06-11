Экскурсионные туры на 10 дней по Камчатке

Найдено 4 тура в категории «Туры на 10 дней» на Камчатке, цены от 95 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000 за человека
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875 за человека
Легендарные маршруты Камчатки
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  2. Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
  3. Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
  4. Легендарные маршруты Камчатки
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 4 тура от 95 000 до 203 500.
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