Экскурсия на Халактырский пляж вблизи Петропавловска-Камчатского.
Вы откроете для себя Тихий океан, прогуляетесь по черному песку, насладитесь вкусным ланчем на берегу океана.
В зимний сезон отдохнете на берегу океана, увидите бескрайние снежные поля, величественные вулканы. В летний сезон осмотрите пляж со смотровой площадки на Халактырской скале и попробуете дикую ягоду – шикшу, бруснику, голубику.
Вы откроете для себя Тихий океан, прогуляетесь по черному песку, насладитесь вкусным ланчем на берегу океана.
В зимний сезон отдохнете на берегу океана, увидите бескрайние снежные поля, величественные вулканы. В летний сезон осмотрите пляж со смотровой площадки на Халактырской скале и попробуете дикую ягоду – шикшу, бруснику, голубику.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПоездка на побережье Тихого океана На экскурсии гид расскажет вам о тайнах Тихого океана: почему он холодный и вы ощутите его «дыхание» на коже. Вы узнаете о происхождении Халактырского пляжа, каков его возраст и способ образования, о химическом составе черного песка. Наши гиды знают много интересного об особенностях извержений вулканов и природных катаклизмах, о флоре и фауне прибрежной территории и готовы поделиться с вами знаниями. В зимнее время вы отведаете горячий глинтвейн с камчатскими закусками, закутаетесь в теплый плед и будете наслаждаться шумом океана и видом волн. В летнее время вы босиком прогуляетесь по берегу, получите магнетический заряд энергии от черного песка, а самые смелые, возможно, окунутся в океан. Важная информация:
- Начало экскурсии у вашего места проживания в г. Петропавловск-Камчатский.
- Если вы проживаете в другом населенном пункте (г. Елизово, пос. Паратунка и др.), трансфер по договоренности.
Традиционное время начала экскурсии - 12.00. <br>Время начала можно скорректировать в зависимости от вашего желания. <br>По согласованию возможна встреча рассвета на океане.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Питание, напитки
- Туристическая мебель (стол, стулья)
Место начала и завершения?
У места вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Традиционное время начала экскурсии - 12.00.
Время начала можно скорректировать в зависимости от вашего желания.
По согласованию возможна встреча рассвета на океане.
Время начала можно скорректировать в зависимости от вашего желания.
По согласованию возможна встреча рассвета на океане.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии у вашего места проживания в г. Петропавловск-Камчатский
- Если вы проживаете в другом населенном пункте (г. Елизово, пос. Паратунка и др.), трансфер по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 7 чел.
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
от 15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кроноцкий заповедник + крабы
Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Начало: По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Камчатке: от черного песка Халактырского пляжа до заката в Охотском море. Впечатления на весь день
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 08:30
29 ноя в 08:30
53 334 ₽ за всё до 4 чел.