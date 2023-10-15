1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка в этническую деревню «Кайныран»
Познакомиться с традициями и бытом коряков - коренного народа Камчатки
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 октября 2023Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
- ВВалентина20 сентября 2023Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу
- ССветлана9 ноября 2022Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Необычные»
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